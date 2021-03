Alessia Marcuzzi è uscita fuori dai gangheri di fronte ai suoi follower, attirando l’attenzione del web. Scopriamo che cosa è successo.

La finale del Grande Fratello Vip ha coinvolto ieri decine di personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Tra di loro c’era anche la splendida Alessia Marcuzzi. La conduttrice non ha mai nascosto la sua simpatia per Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ed ha dunque tifato per quest’ultimo durante l’ultima puntata andata in onda ieri sera del reality show. Un suo post pubblicato su Twitter non è però andato giù ad alcuni follower, e la conduttrice ha deciso di non rimanere in silenzio. Leggiamo insieme quale è stata la sua risposta.

La Marcuzzi ha pubblicato recentemente sui social network una foto di Zorzi e Oppini, affermando di ammirare molto la loro amicizia e di sperare nella sua durata anche al di fuori della casa del GFV. Il post ha suscitato centinaia di reazioni e commenti, ed alcuni utenti sembrerebbero non averlo proprio gradito. Dopo aver ricevuto diverse critiche, la conduttrice non è più riuscita a trattenersi, ed è sbottata di fronte ai suoi fan.

“Cosa c’è di male in questa foto?” ha scritto la Marcuzzi in risposta agli attacchi ricevuti. Poi ha concluso: “Faccio quello che ca**o mi pare!“. Insomma la donna non le ha proprio mandate a dire e ha deciso di non rimanere in silenzio. In seguito ha pubblicato un altro post in onore della vittoria del Grande Fratello Vip di Tommaso Zorzi, il suo concorrente favorito.

Alessia Marcuzzi: il post su Twitter per celebrare la vittoria di Tommaso Zorzi

In seguito alla vittoria di Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip, la celebre Alessia Marcuzzi ha deciso di pubblicare un post su Twitter in onore dell’avvenimento. “Vittoria meritatissima Tommy. Bravo!” ha dichiarato entusiasta, condividendo una foto del concorrente commosso durante la puntata di ieri sera. Sempre su Twitter, Alessia ha poi scelto di complimentarsi con Alfonso Signorini per aver condotto uno dei reality più seguiti d’Italia in maniera impeccabile. “Grazie per averci tenuto compagnia per tutti questi mesi” ha scritto. “Bellissimo questo viaggio”.