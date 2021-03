Diventata famosa durante la quarantena, scopriamo chi è l’infermiera Alessia Bonari, che sarà presente al festival di Sanremo

Alessia Bonari è un’infermiera di Grosseto, lavora in un Ospedale di Milano ed è diventata una dei simboli della pandemia lo scorso 2020. Infatti, il 9 marzo 2020 (oramai quasi un anno fa), aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto il giro del paese, commuovendo tantissime persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Bonari (@alessiabonari_)

Leggi anche –> Sanremo oltre la diretta tv: dallo streaming alle repliche

Alessia Bonari a un anno dal suo post

Quello che aveva scritto nella didascalia a questa foto, sebbene i numeri dei contagi siano diminuiti, rimane tutt’oggi molto vero. Da allora un anno è passato ma Alessia non ha smesso di fare il suo lavoro, che tanto ama e che continua a fare con strenua dedizione. Ma da quel giorno il numero di persone che la seguono è aumentato esponenzialmente, portandola quindi a diventare un’icona nella lotta al coronavirus. Infatti, era stata anche scelta per presenziare al Festival di Venezia e, proprio per la sua influenza e importanza, questa sera salirà sul palco dell’Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo. Alessia Bonari porterà in teatro e nelle case degli italiani l’esperienza diretta di cosa vuol dire, per lei come per tanti altri colleghi, lavorare a stretto contatto con malati di Covid.

Leggi anche –> Sanremo, compensi d’oro: la dura reazione del Codacons