Alessia Bonari choc a Sanremo: “Dopo un anno la situazione è la stessa”

Durante la prima serata del Festival di Sanremo tra i grandi ospiti c’è anche Alessia Bonari, l’infermiera simbolo di questa pandemia

il 71° Festival di Sanremo sta regalando grandi emozioni. Dopo il divertente intervento di Zlatan Ibrahimović, che ha presentato insieme ad Amadeus, il cantante Aiello, arriva sul palco un altro personaggio importante. Questa ragazza è diventata il simbolo della lotta alla pandemia nel marzo 2020, dopo aver postato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto il giro d’Italia. In un momento di forte confusione e paura, Alessia Bonari è riuscita quasi involontariamente a diventare un’ancora per chi si sentiva perso nell’oceano del caos causato dal coronavirus. Alessia è un’infermiera di Grosseto di soli 23 anni che lavora a Milano. Amadeus la introduce usando una mascherina FFP2 come escamotage per chiamarla sul palcoscenico.

Alessia Bonari a Sanremo

La ragazza scene timorosa le scale del palcoscenico dell’Ariston in un lungo abito rosa. Tuttavia, l’incertezza è solo iniziale perché, una volta scesa, si dimostra salda nella decisione di mantenere una bella distanza dal conduttore. Amadeus ricorda come la ragazza sia diventata famosa e le chiede come sia effettivamente successo. Alessia dice di non sapere proprio come sia accaduto: inizialmente la foto era stata condivisa solo da amici e parenti, poi è diventata virale in modo praticamente naturale. Questo le ha portato un certo tipo di notorietà, tanto da venire chiamata anche a partecipare all’ultimo Festival di Venezia. Nonostante ciò, la Bonari dice di voler mantenere i piedi per terra e di essere intenzionata a continuare il suo lavoro, di cui è profondamente innamorata, in maniera indefessa. Questo perché, parole sue, “dopo un anno la situazione è sempre la stessa”.

Dopo una profusione di complimenti, Amadeus le chiede di accompagnarlo a lato del palco, così da poter presentare i prossimi cantanti in gara. Ed ecco che arriva la gaffe. Infatti, il conduttore si dimentica di dare i tradizionali fiori all’infermiera, ma cerca di rimediare portandole il carrello subito prima di dare la pubblicità.