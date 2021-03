Achille Lauro, chi è il padre Nicola De Marinis: magistrato della Corte di Cassazione

Il padre di Achille Lauro, Nicola De Marinis, è un magistrato della Corte di Cassazione, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Achille Lauro è un cantautore di talento ed un personaggio sui generis. Proprio il suo modo di proporsi ed esibirsi sul palco gli ha permesso di lasciare il segno sul palco di Sanremo e di conquistare una fanbase di tutto rispetto. A vederlo potrebbe sembrare un ragazzo proveniente da una famiglia di artisti e c’è anche chi, forse per pregiudizio e sicuramente per il fatto che ad inizio carriera parlava nei suoi testi dei disagi dei quartieri più poveri della Capitale, ha pensato che potesse provenire da un contesto familiare e sociale difficile, squilibrato.

A chiarire che la sua crescita in realtà è avvenuta all’interno di un contesto ovattato e privilegiato è stato lo stesso artista in un’intervista rilasciata a Domenica In. Achille ha chiarito: “Sono figlio di gente onesta. Mio padre, con cui ho avuto un rapporto complicato, è una persona onesta, un intellettuale. Non vengo da un ambiente squilibrato. Credo di aver recuperato il mio rapporto con lui”.

Achille Lauro, chi è il padre Nicola De Marinis

Nicola De Marinis è nato a Gravina, in Puglia, e da ragazzo ha deciso di seguire le orme del nonno paterno, il quale è stato Prefetto. Finita la scuola dell’obbligo, dunque, si è iscritto a giurisprudenza e una volta terminati gli studi ha deciso di specializzarsi in avvocatura. Divenuto in seguito magistrato, nel corso della sua carriera ha continuato a lavorare anche in ambito accademico come Docente di Diritto Pubblico, ruolo che ricopre sia in Molise che nel Lazio. Dal 2014 ricopre il ruolo di consulente della Corte di Cassazione. Il suo nome figura tra gli autori dell’Enciclopedia del Diritto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stato sposato con Cristiana Zambon. Dalla relazione con la donna veneta ha avuto i due figli Federico e Achille. Entrambi hanno deciso di non seguire le orme paterne per cercare fortuna nel mondo della musica. Attualmente non è noto se è in una relazione con un’altra donna. Sulla sua ex moglie sappiamo invece che fa parte dello staff del rapper.

