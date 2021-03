Variante sudafricana in Italia, ufficiali le prime due vittime: dove è successo

Arriva la preoccupante notizia della scomparsa di due persone a causa della presenza della variante sudafricana in Italia. I dettagli.

Variante sudafricana in Italia, c’è la conferma ufficiale che riguarda le prime vittime di questa versione del Covid 19 sul nostro territorio. La notizia viene diffusa dal ‘Dolomiten’, quotidiano in lingua tedesca del Trentino-Alto Adige. Proprio lì risultano esserci due persone morti a causa della mutazione del virus. Il ‘Dolomiten’ conferma la notizia non specificando alcun dettaglio in merito a quella che è l’identità degli individui in questione, deceduti a causa dell’effetto nefasto giocato dalla variante sudafricana in Italia.

Leggi anche –> Lillo Covid, un mese in ospedale per l’attore romano: come sta FOTO

Assieme a questa, ce ne sono altre. Tra le quali quella inglese – la prima ad essere individuata sul finire del 2020 – e quella brasiliana. E sono quelle che più di tutte preoccupano, per il fatto di risultare molto più contagiose rispetto al virus così come la comunità medica e scientifica lo conosceva. A causa delle mutazioni ora la pandemia viaggia a ritmi più veloci ed è più difficile da arginare. L’infettivologo Massimo Galli ha riferito con preoccupazione, nel corso di un suo intervento in televisione a ‘Mattino 5’, che contro le varianti Covid il metro minimo di distanziamento fisico tra gli individui non è sufficiente.

Leggi anche –> Lazio-Torino, si giocherà o sarà rinviata? Non c’è ancora una risposta

Variante sudafricana in Italia, in provincia di Bolzano diverse località in lockdown

Proprio il Trentino-Alto Adige poi è una delle zone dove si stanno verificando le maggiori criticità in relazione alla pandemia. Non tanto il Trentino quanto proprio l’Alto Adige, che vede una presenza di Comuni sottoposti ad isolamento. In particolar modo nella zona di Merano, nella provincia di Bolzano.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> L’annuncio dello Spallanzani: “Il vaccino russo Sputnik funziona”

I lockdown circoscritti a queste località stanno avvenendo per cercare di stoppare sul nascere la diffusione della variante sudafricana. L’ingresso e l’uscita qui necessita di tamponi eseguiti al massimo entri i tre giorni precedenti. Intanto sono emersi altri casi di tale variante.