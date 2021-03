Tiziana Etruschi, chi è la moglie di Lillo Petrolo: età, carriera, foto

By

Tiziana Etruschi è la moglie dell’attore comico Lillo Petrolo, cerchiamo di conoscerla meglio e scoprire qualcosa su di lei.

Lillo Petrolo è uno dei comici più noti e amati del nostro Paese. Il suo percorso televisivo è iniziato verso la fine degli anni ’90 con Le Iene, delle quali era uno dei “fondatori” insieme all’inseparabile Greg. Proprio l’esperienza nel programma Mediaset gli ha permesso di diventare un personaggio noto al pubblico e di mettere a frutto le tante idee che sognava di realizzare.

Oggi Lillo è una star del piccolo schermo, un conduttore radiofonico di successo, un attore comico amato, un fumettista di talento ed un apprezzato compositore di musica demenziale. Il suo impegno nel campo dell’arte comunicativa, insomma, è omnicomprensivo e questo gli ha permesso di ottenere dei fan per ognuna delle discipline nelle quali si è impegnato in oltre 30 anni di carriera. Per uno con un’esposizione mediatica tale, risulta quasi strano che si conosca poco o niente della sua vita privata.

Tiziana Etruschi, chi è la moglie di Lillo Petrolo

Di lui sappiamo semplicemente che è sposato da anni con Tiziana Etruschi. Di lei conosciamo a malapena il volto, visto che la donna è allergica alle luci della ribalta e a differenza di molte compagne di personaggi noti, non ha nemmeno un profilo Instagram. Cercando sul web abbiamo scoperto che possiede un account Facebook, nel quale tuttavia non ci sono condivise informazioni personali. Tra le pubblicazioni ci sono anche pochissime foto che riguardano lei ed il marito. Insomma non sappiamo praticamente nulla del suo percorso scolastico né di quello lavorativo.

L’unica volta che Lillo ha parlato della moglie è stato a novembre scorso, quando è uscito dall’ospedale dopo 26 giorni di ricovero di cui 2 in terapia intensiva a causa del Covid. In quella occasione ha sottolineato di essersela vita brutta, quindi si è detto contento che la moglie invece ha avuto solo sintomi lievi: “Mia moglie, invece, per fortuna ha avuto solo piccoli sintomi”.

