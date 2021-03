Test della personalità: tigre o donna, cosa vedi prima?

Questo semplice test basato sull’osservazione dell’immagine si prefigge il compito di delineare la tua personalità: cosa vedi?

Un nuovo mese è iniziato oggi e per l’occasione vi sottoponiamo un nuovo test sulla personalità. Si tratta di classico test sulla stregua dei molti, moltissimi, che è possibile trovare sul web. Vi si chiede di osservare l’immagine che c’è sopra e di individuare quale figura colpisce primariamente la vostra attenzione. E’ bene precisare che si tratta di una foto e non di un disegno come nella maggior parte dei casi e che l‘illusione ottica è voluta. Chi l’ha creata ha giocato sulle prospettive, in modo tale da permettere agli osservatori di riuscire a vedere tutti e tre gli elementi.

Più che uno strumento per comprendersi a fondo, il test è un gioco per allenare la mente ed un modo per riflettere su sé stessi. Proprio la riflessione è ciò che ci permette di capire il perché di determinate reazioni, di alcune emozioni e di comportamenti che non siamo in grado di modificare. Spesso infatti, queste fanno parte del nostro modo di essere, della nostra personalità, e vanno semplicemente accettati.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test della personalità: cosa vedi, una tigre o una donna?

Capita la finalità e l’utilità del test, vi lasciamo alla risposta che darete ed al risultato a cui corrisponde.

Tigre

Se la prima cosa che avete visto è il volto di una tigre bianca, significa che siete delle persone impulsive, che preferiscono provare sulla propria pelle tutto, invece che affidarsi alle opinioni e alle esperienze degli altri. Difficilmente ascoltare i consigli: agite di getto e non avete peli sulla lingua. Siete degli attenti osservatori e spesso notate dettagli che ad altri sfuggono.

Leggi anche ->Test sulla personalità, quale dei tre uomini non è il padre del bambino?

Donna

Se quella che vedete è una donna con la schiena dipinta, significa che siete persone molto sicure. Nella vita vi fissate degli obiettivi da raggiungere e quando lo fate non c’è niente o nessuno che potrà distogliervi dal raggiungerli. Per arrivare alla meta non vi curate di lasciare indietro persone e lavori, convinti del fatto che la scelta che state compiendo è quella giusta. Non rimuginate sulle decisioni, le prendete rapidamente e andate avanti senza timore di ripercussioni.

Leggi anche ->Test visivo, riesci a capire quale di queste tre donne è quella sposata?

Tre donne

Se avete visto tutte e tre le donne, significa che siete delle persone molto razionali che preferiscono impostare le relazioni e la propria vita sul pragmatismo. Difficile che qualcuno riesca ad ingannarvi, anche le lusinghe lasciano il tempo che trovano qualora non siano sincere, poiché riuscite sempre a cogliere come stanno le cose. Non accettate che la realtà venga distorta e non amate le novità, prima di gettarvi in una decisione che potrebbe cambiare la vostra vita, valutate bene pro e contro.