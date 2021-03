La scelta di Stefano Tacconi, la moglie Laura Speranza torna a Pomeriggio 5: “Ha detto che vuole morire per i cavoli suoi”.

Il rapporto tra Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, e la moglie, Laura Speranza, nota soprattutto per le sue comparsate come opinionista televisiva, sembra davvero a un bivio. Col passare dei giorni, infatti, quello che sembrava quasi un ‘vezzo’ da parte dell’ex portiere, ovvero andare ad allenare in Cina, si sta trasformando in una crisi familiare, nella quale emergono diverse questioni irrisolte.

La settimana scorsa, l’ex portiere si è presentato a Pomeriggio 5 per sottolineare di essere seriamente intenzionato a trasferirsi in Cina. Peraltro ha scioccato i telespettatori con le sue argomentazioni. Infatti, l’ex portiere della Juventus ha affondato il colpo, sostenendo a un certo punto della trasmissione: “Non sono quanto mi rimane da vivere, ho visto tanti negli ultimi tempi andarsene”.

Le parole di Laura Speranza, moglie di Stefano Tacconi, a Pomeriggio 5

Insomma, Stefano Tacconi sembra turbato per i recenti lutti che hanno colpito il calcio, primi fra tutto la scomparsa di Diego Armando Maradona e poi di Paolo Rossi. Ma non solo, sono anche emerse delle questioni fisiche delle quali non si era a conoscenza: “Un anno e mezzo fa, mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza”. Ha spiegato anche che Laura Speranza ha minacciato il divorzio, ma lui è fermo nella sua scelta.

Oggi è toccato alla moglie di Tacconi tornare a Pomeriggio 5 per replicare: “Io pensavo volesse portare in Cina tutta la famiglia. Conoscendolo, pensavo fosse così e infatti ho accettato. Ma ho scoperto che non è così, in realtà vuole partire da solo”. La donna ha quindi interloquito con Barbara D’Urso e alla fine ha chiosato: “Abbiamo parlato e mi ha detto una cosa molto forte, perché mi ha detto: ‘Ah, ma io vado a morire per i cavoli miei’. Io ti dico che è cambiato molto”.