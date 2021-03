Questa sera andrà in onda l’ultimo appuntamento con la fiction targata Rai: Il commissario Ricciardi. Scopriamo cosa accadrà oggi.

Il commissario Ricciardi ha rappresentato un successo per la Rai e per il protagonista della serie Lino Guanciale. L’attore è ormai una sicurezza, ogni fiction alla quale prende parte porta a ottimi risultati per l’emittente statale, ma il merito degli ottimi ascolti della fiction è anche e soprattutto da attribuire alla qualità dei casi che Ricciardi si trova ad affrontare e all’intreccio sentimentale tra il commissario Enrica e Livia.

Inizialmente chiuso all’amore e alle relazioni, nel corso delle puntate il personaggio partorito dalla penna di Maurizio De Giovanni si scopre desideroso di avere una relazione sentimentale stabile. Tuttavia il commissario viene travolto dalla passione e dalla sensualità di Livia, una donna capace di fargli perdere ogni capacità di ragionamento. Nella puntata finale, dunque, potremmo scoprire se il protagonista deciderà di abbandonarsi alla passione senza progettualità con Livia o se deciderà di pianificare un futuro insieme ad Enrica.

Il commissario Ricciardi: anticipazioni sull’ultima puntata

Visto il successo di pubblico ottenuto dalle prime cinque puntate, in Rai si parla già di una seconda stagione e i fan della serie ipotizzano quali possano essere i risvolti della trama. Sebbene la produzione di una seconda stagione appaia quasi scontata, c’è ancora da capire come terminerà quella di esordio prima di sbilanciarsi in possibili risvolti futuri.

Napoli è immersa nei preparativi della festa della Madonna del Carmine. In città si respira aria di festa, ma si soffre anche per il caldo torrido che caratterizza il mese di luglio. In questa atmosfera surreale, in cui si mescolano gioia e sofferenza, il commissario Ricciardi si troverà ad indagare sul suicidio di un famoso chirurgo gettatosi dalla finestra. Le indagini lo porteranno a scoprire una storia di tradimento e inganno che lo avvicineranno ad Enrica. Un evento inatteso, però, sconvolgerà la vita del commissario: Livia riuscirà a conquistarlo?

