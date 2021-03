Selenia Orzella, chi è la giornalista tv: età, foto, social, vita privata

A ‘Oggi è un altro giorno’ figura nel cast anche Selenia Orzella. Lei ha talento, poliedricità ed anche bellezza. Conosciamola meglio.

Selenia Orzella è l’inviata di ‘Oggi è un altro giorno‘. Si tratta della fortunata trasmissione televisiva in onda di pomeriggio su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. La conduttrice Serena Bortone può contare sulla tenace Selenia Orzella, che ha al suo attivo anche altre esperienze. Di lei sappiamo che è pugliese. Originaria di Taranto, è nata il 3 dicembre 1984.

È una giornalista regolarmente iscritta all’ordine ma da ragazza si è specializzata in danza. Infatti è diplomata all’Accadema Nazionale di Danza che ha sede a Roma. Questa l’ha portata a partecipare ad alcuni programmi televisivi, oltre a portarla a prendere parte a delle pièces teatrali. L’esperienza da conduttrice ha visto Selenia Orzella condurre alcuni programmi su ilike.tv tra 2013 e 2014. A ciò aveva fatto seguito la conduzione di ‘Music Box’ tra 2015 e 2016. Si tratta di una web tv. Dal 2016 al 2019 lei ha ricoperto il ruolo di inviata per ‘Nemo – Nessuno escluso’, condotto su Rai 2 da Enrico Lucci.

Selenia Orzella, giornalista ma non solo: tante le esperienze fatte

Con lo stesso ruolo rivediamo la Orzella anche a ‘Popolo Sovrano’ e ‘La Vita in Diretta’, prima del passaggio nel 2021 a ‘Oggi è un altro giorno’. A 25 anni la bella e brava Selenia aveva anche recitato in un film, ‘Marpiccolo’, una pellicola con alla regia Alessandro Di Robilant ed uscito nel 2009. Lei ha ‘sconfinato’ anche nella musica per due videoclip con Mika, Fedez e gli Zero assoluto.

E nel 2011 ha dato alle stampe il libro ‘Mi manca l’aria’. La pugliese è anche una autrice televisiva e risulta annoverata in tali vesti per ‘Ti spedisco in convento’ per Discoveri Inc e per ‘Tu non sai chi sono io’ su RaiPlay. Lei ha anche un canale YouTube dove è possibile consultare alcuni contenuti interessanti di sua produzione. Nulla si sa invece su quella che è la vita sentimentale di Selenia.