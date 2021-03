Sabrina Salerno confessa: Sono insoddisfatta, vi svelo un segreto

By

Sabrina Salerno parla ai fan a cuore aperto. In un post sul suo profilo instagram ha svelato un segreto inaspettato. Ecco cosa ha detto.

Un post instagram a cui ha allegato una foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza mozzafiato: questo ha fatto oggi Sabrina Salerno per annunciare la sua intervista esclusiva al quotidiano Il resto del Carlino. Nell’articolo, la cantante e showgirl, ha svelato alcuni segreti sulla sua vita privata e sentimentale, ha parlato del suo successo e del motivo per cui è sempre insoddisfatta. Ecco che cosa ha svelato la Salerno.

Sabrina Salerno, a cuore aperto con i fan

La showgirl ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita, nella lunga intervista per Il resto del Carlino, in cui ha svelato tanti elementi inediti su Sabrina, donna prima che personaggio pubblico. Dai problemi sentimentali, alla ferita mai rimarginata del rapporto con il padre assente, fino al segreto del suo successo. La showgirl sembra davvero aver parlaro ai suoi fan con il cuore in mano.

Tanti i dettagli e i retroscena dolorosi sul passato e sulla vita di Sabrina, dal test del dna mancato che non ha svelato la verità che la showgirl sperava di scoprire, fino al rapporto con il suo corpo, non sempre perfetto ed idilliaco come si potrebbe pensare. La Salerno, infatti ha dichiarato di essere sempre insoddisfatta e di migliorarsi costantemente, anche dal punto di vista fisico. “Come un calciatore”, ha detto Sabrina, paragonandosi agli atleti che lavorano con il loro corpo e con la loro forma fisica.

La Salerno ha anche dichiarato di non sentirsi una vamp e di non essere troppo vanitosa, anche se ama quello che vede allo specchio. E come darle torto! Nello scatto che la cantante ha allegato alla presentazione dell’intervista sul suo profilo instagram ufficiale, infatti, ha sfoggiato il suo fisico perfetto e la sua bellezza mozzafiato.