Ron Howard compie 67 anni: da Happy Days al Premio Oscar, la sua storia

Il celebre regista Ron Howard oggi compie 67 anni. Alle spalle ha una carriera brillante. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Sceneggiatore, regista, attore e produttore: Ron Howard è senza dubbio uno dei nomi più celebri del cinema americano. La sua carriera è lunga e ricca di successi.

Può vantare numerosi ruoli e riconoscimenti, ma per molti di noi sarà sempre “Ricky” Cunnigham delle famosa serie “Happy days”. Conosciamolo meglio.

Ron Howard: ecco l’identikit di questa grande star

Il suo nome completo è Ronal William Howard. L’uomo è nato a Duncan, in Oklahoma (Stati Uniti), il 1° marzo 1954. La sua famiglia ha radici olandesi, scozzesi, inglesi, irlandesi e tedesche. Ron non è l’unico artista della famiglia, infatti anche i suoi genitori Rance e Jean e il fratello Clint sono attori.

Acquista grande notorietà grazie al ruolo di Richard Cunningham nella sitcom “Happy Days”, ma la sua carriera da attore non si ferma di certo qui. Ha partecipato ad altre produzione come “American Graffiti” di George Lucas e “Il pistolero” di Don Siegel.

Dopo aver brillato come attore ha vestito i panni da regista. Le sue abilità si dimostrano anche in questo campo dove dirige film come “Attenti a quella pazza Rolls Royce”, “Cocoon – L’energia dell’universo”, “Il Grinch“. Tra i film da lui diretti troviamo anche delle pietre miliari del cinema: “Apollo 13”, “A Beautiful Mind“, la trilogia de “Il Codice da Vinci” e “Frost/Nixon – Il duello”.

Le sue abilità gli hanno fatto guadagnare importanti riconoscimenti. Ha vinto ben due premi Oscar per “A Beautiful Mind”. Ha ricevuto due candidature per “Frost/NIxon” e vanta anche un Golden Globe, due Emmy Awards e un Grammy Award. Tra i riconoscimenti troviamo anche sei candidature ai premi BEFTA ed ha concorso per l’Orso d’oro al Festival di Berlino.

Anche la sua vita privata è andata a gonfie vele. Lui e la moglie Cheryl Alley si sono conosciuto quando frequentavano il liceo e si sono sposati nel 1975. Insieme hanno avuto quattro figli: Bryce, le gemelle Paige e Jocelyn e Reed Cross. Nel 2007 è anche diventato nonno per la prima volta.