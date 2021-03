Principe Filippo ricoverato: trasferito in una clinica specializzata

Le condizioni di salute del Principe Filippo ricoverato da quasi due settimane: trasferito in una clinica specializzata di Londra.

Il principe Filippo è stato trasferito oggi in un ospedale specializzato nel cuore di Londra per sottoporsi a test e osservazione per una condizione cardiaca preesistente. Intanto, continua a essere sottoposto a cure per un’infezione non specificata, ha detto Buckingham Palace in un comunicato stampa.

Leggi anche -> Royal Family: il principe Filippo ricoverato in ospedale

Il marito di 99 anni della regina Elisabetta II è stato trasferito dal King Edward VII’s Hospital, dove è stato curato dal 17 febbraio, al St. Bartholomew’s Hospital, specializzato in cure cardiache. La nota ufficiale del Palazzo Reale dice che Filippo “rimane a suo agio e sta rispondendo alle cure, ma dovrebbe rimanere in ospedale almeno fino alla fine della settimana”.

Leggi anche -> Royal Family: il principe Filippo ricoverato, situazione preoccupante

Come sta il principe Filippo: gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Filippo, Duca di Edimburgo, fu ricoverato all’ospedale privato King Edward VII di Londra dopo essersi sentito male. Si ritiene che la malattia di Filippo non sia correlata a COVID-19 e nemmeno agli effetti collaterali del vaccino. Sia lui che la regina, 94 anni, hanno ricevuto una prima dose di un vaccino contro il Coronavirus all’inizio di gennaio. Il Bart’s Heart Center – dove ora si trova il principe Filippo – è il più grande centro cardiovascolare specializzato in Europa, ha affermato il National Health Service. Il centro è in grado di eseguire più interventi di cardiochirurgia, risonanza magnetica e TAC rispetto a qualsiasi altro servizio al mondo.

Il principe Filippo, che si è ritirato dai doveri reali nel 2017, appare raramente in pubblico. Durante l’attuale lockdown Coronavirus in Inghilterra, Filippo, noto anche come il Duca di Edimburgo, ha soggiornato al Castello di Windsor, a ovest di Londra, con la regina. Sposò l’allora principessa Elisabetta nel 1947 ed è la coppia reale più longeva nella storia britannica. Lui e la regina hanno quattro figli, otto nipoti e nove pronipoti. Si tratta del ricovero più lungo nella vita del principe, che negli anni passati ha avuto a che fare con diversi acciacchi dovuti all’età.