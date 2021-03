Oroscopo del giorno, martedì 2 Marzo: tutti i segni dello Zodiaco

La metà della settimana si sta lentamente avvicinando. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 2 Marzo 2021.

Marzo è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? I pianeti saranno in vostro favore? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 2 Marzo 2021.

Martedì 2 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Luna ancora opposta per voi, stringete i denti. Qualche tensione potrebbe mettervi di cattivo umore, soprattutto adesso che siete più sensibili del solito. È in arrivo un periodo estremamente positivo, dunque non lasciatevi prendere dallo sconforto e pazientate.

Toro. È il momento giusto per dedicarsi al chiarimento e alla riconciliazione. Non abbiate paura di esternare i vostri sentimenti e di dire a voce alta tutto quello che pensate. Fidatevi e reagite secondo il vostro istinto, non ve ne pentirete.

Gemelli. C’è una gran voglia di amore e di amare nell’aria e le stelle saranno pronte a tendervi una mano. Cercate di non essere troppo timidi e di trovare il coraggio di muovere i primi passi. Via libera sul lavoro, procederete senza alcuna distrazione.

Cancro. Non è il momento adatto per scegliere di battere la via della discussione e delle polemiche. Siete alla ricerca di un po’ di stabilità e di equilibrio, dunque la diplomazia sarà senza dubbio l’opzione migliore, tenetelo bene a mente.

Leone. Qualche nuvola di agitazione si intravede all’orizzonte e sarà nelle vostre mani il compito di mantenere la calma. Nonostante tutto le stelle saranno dalla vostra parte e se saprete mantenere la calma ed essere pazienti si risolverà tutto per il meglio.

Vergine. Venere non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e potrebbe mettervi tra le mani qualche gatta da pelare, soprattutto in amore. Non abbiate paura della discussione e del confronto, potrebbero sancire l’inizio di un nuovo equilibrio.

Bilancia. È un periodo di incertezze questo per voi, e non è ancora arrivato il momento di lasciarsele definitivamente alle spalle. Il consiglio migliore è quello di lavorare su sé stessi, iniziando a credere di più nel proprio istinto e nelle proprie capacità.

Scorpione. La giornata di oggi sarà per voi libera da ogni tensione e ansia. Questo è un periodo di ripresa, dunque fareste meglio ad impiegare tutte le vostre energie nella cura di voi stessi e della vostra salute, sia fisica che mentale.

Sagittario. Nuvole grigie sono all’orizzonte, perciò preparatevi. La giornata non sarà per voi una delle migliori e potreste arrivare alla sera carichi di indecisione e di tensioni. Allontanate la malinconia e impegnatevi al massimo per non rimandare nulla a domani.

Capricorno. La Luna non sarà ancora completamente dalla vostra parte, tenetevi dunque pronti a qualche contrasto e ad affrontare un po’ di malinconia. Tutto sommato potrete fare comunque affidamento sull’amore, sarà necessaria soltanto un po’ più di pazienza.

Aquario. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente positiva e fortunata. Nonostante questo, è in arrivo anche un’ondata di confusione e indecisione. Cercate di riflettere bene prima di agire e tutto si risolverà per il meglio, non temete.

Pesci. È arrivato il momento di tenere gli occhi bene aperti e di guardarsi bene intorno. Un incontro fortunato o una nuova conoscenza potrebbero infatti farvi battere forte il cuore e dare una svolta positiva alla vostra giornata. Tenetevi pronti!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.