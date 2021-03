Operaio morto, camion procede in retromarcia e lo travolge

Si conclude con il decesso di un operaio morto dopo essere rimasto investito da un tir il drammatico episodio avvenuto in mattinata a Rho.

Operaio morto a seguito di un grave incidente. È accaduto nel comune lombardo di Rho, in provincia di Milano. La vittima è un uomo di 49 anni che stava lavorando in strada in una frazione della popolosa località milanese. A Mazzo di Rho, nella zona a nord-ovest del capoluogo, era in corso un intervento in strada quando è sopraggiunto un mezzo pesante che ha travolto il lavoratore.

Leggi anche –> Corpi carbonizzati, il ritrovamento in un’auto in fiamme: le ipotesi

Il tir è arrivato con una manovra in retromarcia e con l’operaio morto poco tempo dopo il forte impatto subito. Il tutto risale alla mattinata di lunedì 1° marzo, alle ore 08:10. È scattato subito l’intervento della polizia locale di Rho, intervenuta sul posto assieme ai membri del soccorso sanitario del 118.

Leggi anche –> Bambina in ospedale: schiacciata da un carrello al supermercato, è grave

Operaio morto, travolto da camion in retromarcia: indagano le forze dell’ordine

Alla guida del camion c’era un 56enne. La vittima ha ottenuto un istantaneo ricovero in ospedale, dove è entrato in codice rosso, al pronto soccorso locale. Ma non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Rossella Panarese, morta la conduttrice di Radio 3 Scienza FOTO

L’arrivo all’interno della struttura sanitaria ha avuto luogo con l’operaio che aveva già subito un arresto cardiaco. Il suo cuore alla fine non ha più ripreso a battere ed i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, l’uomo rimasto ucciso in questa tragica circostanza è rimasto colpito dal tir durante una precisa manovra. Il conducente stava per fare il proprio ingresso all’interno di una azienda che sorge in zona. Ma nel procedere in retromarcia non ha notato l’individuo, che è stato centrato in pieno.