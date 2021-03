La morte improvvisa di Lucio Dalla, cosa avvenne l’1 marzo 2012

By

Il grande Lucio Dalla moriva il 1° marzo 2012. Il cantante è stato colpito da un infarto, ma gli interrogativi sono ancora molti.

Sono trascorsi nove anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, ma tutti i suoi fan non smettono di interrogarsi sulle circostanze della sua scomparsa.

Ai tempi, l’artista si trovava a Montreux per un tour in Svizzera e fu colpito da un infarto. Scopriamo di più sulla sua prematura scomparsa.

Lucio Dalla: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua prematura scomparsa

Il giorno esatto della sua morte, lo stupore e la tristezza avevano attanagliato i cuori dei suoi fan e di chi lo conosceva personalmente. “Appariva tranquillo, ottimista, allegro, pieno di progetti, con grande voglia di sperimentare nuovi territori”, è così che l’ha ricordato l’artista Andrea Mingardi. In base alle testimonianze, Dalla era in ottima forma e non aveva mostrato nessun campanello d’allarme.

“Non è possibile, mi ha telefonato ieri sera, stava benissimo ed era felice, tranquillo, divertito e in pace con se stesso”, ha aggiunto Roberto Serra. L’incredulità e lo stupore sono state seguite a diverse ipotesi sulla sua scomparsa.

Una dipartita improvvisa e senza alcuna avvisaglia dell’imminente malore. Anche Pascal Pellegrino, direttore della stagione culturale nella città svizzera, aveva dichiarato che il cantante stava benissimo. “Non vi era alcun segno di stanchezza o un segnale che non fosse in forma”. Il fatto che Dalla fosse stato così in forma ha fatto pensare molti a un complotto. Una delle teorie più quotate è quella che vuole l’artista avvelenato, ma il colpevole sarebbe ignoto.

Complotti a parte, Montreaux ha rappresentato la chiusura di un cerchio. E’ risaputo che il cantautore fosse molto legato alla Svizzera. Il legame sarebbe nato durante un tour indimenticabile fatto trent’anni prima. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua scomparsa, il vuoto artistico lasciato da Dalla continua ad essere incolmabile.