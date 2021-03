Luoghi del Cuore FAI: ecco la classifica dei più votati nel 2020 dagli italiani.

Come ogni anno, nella seconda parte del 2020 si sono svolte le votazioni dei Luoghi del Cuore FAI, sul sito web del Fondo ambiente italiano. Monumenti, chiese, giardini, palazzi, infrastrutture, siti naturali o d’interesse storico vengono candidati dagli utenti ai Luoghi del Cuore per proporli al FAI per il loro recupero. I luoghi più votati riceveranno in contributo dal FAI.

Si tratta di un vero e proprio censimento di luoghi da ristrutturare o valorizzare. I 10 Luoghi del Cuore più votati sono i vincitori.

Luoghi del Cuore FAI: la classifica del 2020

Gli italiani hanno voluto dimostrare il loro amore per il patrimonio culturale e ambientale italiano, scrive il FAI sul suo sito web, annunciando i risultati nelle votazioni dei Luoghi del Cuore che sino svolte fino a dicembre 2020. Sono stati ben 2.353.932 voti, per questa decima edizione del censimento promosso dal FAI. Si tratta del miglior risultato di sempre, che ha visto una partecipazione straordinaria. Un risultato che si carica di significato nell’anno della pandemia e “racconta di un’Italia coesa, vitale e fiera delle proprie bellezze, che guarda al futuro con speranza, nonostante tutto”, scrive ancora il FAI.

Ecco la classifica dei Luoghi del Cuore più votati nel 2020.

Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza. La ferrovia delle meraviglie. Ferrovia storica. Con 75.586 voti Castello e Parco di Smmezzano. Dimora storica a Reggello, Firenze. Con 62.690 voti totali. Castello di Brescia. Rocca. Con 43.469 voti totali. La Via delle Collegiate. Chiesa a Modica, Ragusa. Con 40.521 voti totali. L’Ospedale e la Chiesa di Ignazio Gardella. Edificio civile ad Alessandria. Con 30.391 voti totali. Chiesa Rupestre di San Niccolò Inferiore. Area archeologica a Modica. Con 30.226 totali. Ponte Acquedotto di Gravina in Puglia. Ponte. Con 25.726 voti totali. Chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano. Chiesa a La Spezia. Con 25.412 voti totali. Eremo di Sant’Onofrio al Morrone. Eremo a Sulmona, L’Aquila. Con 22.442 voti totali. Museo dei Misteri di Campobasso. Con 21.988 voti totali. Parco e Casale della Cervelletta. Area naturale a Roma. Con 21.612 voti totali. Giardini Ospedale Militare. Parco Urbano di Taranto. Con 21.383 voti totali. Chiesa Santa Maria Gesù Lo Piano. Chiesa a Polizzi Generosa, Palermo. Con 19.432 voti totali. Stazione Radiotelegrafica Gugliemo Marconi. Edifici civile a Pisa. Con 18.183 voti totali. La Cripta del Duomo di Messina. Con 18.059 voti totali.

La classifica completa dei Luoghi del Cuore FAI: fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/classifica