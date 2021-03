Live Non è la D’Urso, bufera sulla coppia dell’Hotel Eufemia VIDEO

A Live Non è la D’Urso finisce bene la vicenda della coppia dell’Hotel Eufemia. Ma non manca chi li condanna per un motivo ben preciso.

Live Non è la D’Urso è andato in onda con l’ultima puntata. Ed all’interno della trasmissione si è parlato della vicissitudine che ha riguardato una coppia siciliana. La cosa ha suscitato enorme clamore. Loro sono Gianluca e Grazia e tutta Italia ha conosciuto suo malgrado le loro peripezie a causa di un filmato diventato virale.

Leggi anche –> Barbara D’Urso non può nominare Maria De Filippi, ecco perché

L’autore è lo stesso Gianluca, tradito da sua moglie all’Hotel Eufemia ad Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Lui sorprese la moglie e l’amante proprio all’ingresso dell’albergo, esternando la propria rabbia con tanti improperi feroci. Per fortuna ogni incomprensione risulta superata e Gianluca ha perdonato Grazia. Già a metà febbraio i due andarono a Live Non è la D’Urso per raccontare la loro vicenda e tutte le conseguenze che ne erano scaturite. In quella circostanza marito e moglie sottolinearono come fossero sposati da dieci anni e l’uomo aveva vestito i panni del primo difensore di lei. “Chi non ha mai peccato scagli la prima pietra”. Il tutto nonostante Grazia abbia ammesso che, per sei mesi, si era vista tutti i giorni con il suo amante.

Leggi anche –> Francesca Cipriani, rivelazione scioccante a Barbara D’Urso: “Mi devo operare”

Live Non è la D’Urso, la coppia dell’Hotel Eufemia: “Basta tradimenti, aspettiamo un figlio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

Da Gianluca però è giunta una dichiarazione di amore incondizionato, “l’ho perdonata ma solo dopo avere capito che si era davvero pentita”. Il tradimento tra l’altro si è consumato nella stessa camera in cui i due vissero la loro luna di miele dopo le nozze. Dall’uomo è giunta anche la spiegazione di come si fosse accorto di stare subendo un tradimento. Lui la vedeva inspiegabilmente sempre elegante. Una cosa strana, in tempi di pandemia.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Marco Bellavia in lacrime dalla D’Urso: ve lo ricordate a Bim Bum Bam?

Poi gli spostamenti in auto tracciati grazie al sistema satellitare dell’assicurazione ha portato alla conferma di ogni sospetto. Loro hanno anche dei figli piccoli ma il video girato da lui e diffuso sul web sta creando dei problemi. Infatti Gianluca è disoccupato e ha affermato di non riuscire a trovare lavoro per via di quelle immagini. C’è però anche una bella notizia: la coppia aspetta un altro figlio. E si scatena comunque il dibattito sui social.