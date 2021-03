Lillo Petrolo, lo sapete che è anche un apprezzato fumettista? La sua carriera

By

Il comico del duo Lillo & Greg, Pasquale Petrolo è anche un bravissimo e apprezzato fumettista: ripercorriamo la sua carriera.

Verso la fine dell’anno scorso Pasquale “Lillo” Petrolo è stato duramente colpito dal Covid-19. Il comico comincia a riscontrare i primi sintomi ad ottobre, ma non si preoccupa eccessivamente perché tutto sommato sta bene. Con il passare dei giorni i sintomi peggiorano ed è costretto al ricovero al Gemelli di Roma. Lillo viene posto in respirazione assistita ed arriva ad un passo dall’essere intubato. A novembre le sue condizioni migliorano e finalmente può fare ritorno a casa, abbracciato dall’affetto della famiglia e accolto da quello di colleghi e fan che esultano con lui per la battaglia vinta.

In questi anni lo abbiamo conosciuto come membro del duo Lillo & Greg, compagno inseparabile e collega praticamente da una vita. Oltre alle scenette comiche, i due lavorano insieme allo storico programma di Radio Rai Due ‘610 Show’, in onda il sabato e la domenica mattina. Ma hanno anche partecipato a diversi film comici ed insieme hanno una band rock demenziale chiamata Latte & i suoi derivati.

Lillo Petrolo, la carriera come fumettista

Se i programmi televisivi, i film e anche la band sono noti praticamente a tutti i suoi fan, non molti sanno che nel curriculum dell’attore comico c’è anche il ruolo di fumettista. Da sempre appassionato di fumetti, Lillo ha intrapreso l’avventura nel mondo della letteratura ad immagini con l’amico Greg, anche se in questo caso ognuno ha dato vita alle proprie opere singolarmente.

Dall’ingegno di Lillo sono nati nel 1993 i personaggi Stinco & Laido, Topo Martino e Normalman. Quest’ultimo è stato quello che ha avuto maggiore successo e maggiori rappresentazioni nella rivista LSD Latte & i suoi derivati. L’impegno del comico nella letteratura per bambini è continuata anche negli anni successivi: nel 2011 è uscito il libro a fumetti La scomparsa di Zero, nel 2012 Normalman – Le Origini vol 1 e l’anno successivo Normalman – contro tutti voi vol 2.

