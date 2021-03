Kim Kardashian trema al ricordo dell’effrazione nella sua villa di Hollywood

Il 24 febbraio un ventiquattrenne avrebbe tentati di intrufolarsi nella casa di Kim Kardashian, ma è stato bloccato dalla sorveglianza

Le star non possono stare tranquille neanche mezzo minuto: lo sa bene l’imprenditrice, attrice e modella statunitense Kim Kardashian che ha subito un’esperienza non troppo piacevole l’altro giorno. Questo spavento arriva in un momento già abbastanza complicato della sua vita, visto anche il divorzio dal rapper e produttore discografico Kanye West. Infatti, mercoledì 24 febbraio un uomo di 24 anni ha cercato di introdursi all’interno della magione della famiglia Kardashian a Los Angeles, nel quartiere di Hidden Hills. Il ragazzo era riuscito a scavalcare il cancello, eludendo la prima sorveglianza. Questo probabile fan di Kim e della sua famiglia ha voluto provare il tutto per tutto per incontrare la sua beniamina. Ma, a volte, bisogna ricordarsi che anche le star sono persone e che hanno diritto alla loro vita e alla loro privacy.

Kim Kardashian si è presa un bello spavento

Sembra che l’effrazione si avvenuta intorno alle 18:30 e che il ragazzo, una volta superato il cancello, sia stato fermato dalla sicurezza ben prima che riuscisse a raggiungere l’abitazione. Le forze dell’ordine sono state avvertite immediatamente e hanno portato via l’uomo. Una volta in commissariato, l’uomo di 24 anni ha detto di aver scavalcato il cancello nel tentativo di incontrare Kim, dopo averla vista. Il ragazzo ha probabilmente un qualche disturbo perché, dalle fonti, sembra che abbia addirittura detto che Kim Kardashian sia sua moglie. I sogni saranno a volte anche desideri, ma non è questo il modo di realizzarli. Dopo le dovute verifiche, il sedicente fan/marito che ha travalicato è stato rilasciato dopo la denuncia per violazione di domicilio.

Non sappiamo come Kim Kardashian abbia reagito all’accaduto perché, per il momento, non si è confidata con nessuno. Ed è anche comprensibile, visto che ha sicuramente ben altro a cui pensare. Ad ogni modo, sarebbe bene che Kim aumentasse la sicurezza della villa per sé e la sua famiglia.