Isola dei Famosi, Akash Kumar si ritira per una lite con gli autori

Il modello Skash Kumar è pronto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi prima che il reality abbia inizio. La causa sembra essere una lite con gli autori.

Il cast della nuova edizione dell'”Isola dei Famosi 2021” è stato ufficializzato da pochi giorni. Tornerà a condurre il reality Ilary Blasi dopo aver condotto dal 2016 al 2018 il “Grande Fratello Vip“. Uno dei futuri naufraghi, però, minaccia già di ritirarsi.

Ilary Blasi dopo due anni di fermo televisivo, in cui è stata padrona di casa di Balalaika, del Summer Festival e degli Eurogames nel 2019, torna a condurre il reality in diretta dall’Honduras, l'”Isola dei Famosi“. Il debutto della conduttrice è previsto per lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5, ma per la conduttrice si presenta già una difficoltà: uno dei naufraghi ha annunciato di ritirarsi. Si tratta del modello Akash Kumar, che in una diretta Instagram con Luca Vismara e Marina La Rosa.

Akash Kumar svela i motivi per cui vuole ritirarsi da l’Isola dei Famosi

L’ex concorrente del talent di Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“, ha rivelato di aver avuto una lite con gli autori dell'”Isola dei Famosi” e di non voler più partire per l’Honduras. Akash Kumar sembra deciso a ritirarsi prima dell’inizio del reality e in molti si chiedono quale sia il motivo della discussione. Il modello ha scelto di svelare la ragione per il suo presunto ritiro. “Io è da quando ho sei anni che lavoro con la mia immagine, nella clip ci sta un pelo di ‘bello, modello di Armani’, ma facciamo un po’ meno. La gente si è rotta il c***o, lo sa già“, ha detto il modello.

Il reality show condotto da Ilary Blasi rischierebbe di perdere uno dei suoi concorrenti ancor prima dell’inizio del reality. Akash Kumar si è detto disposto a pagare la penale pur di non partecipare. Per il montaggio della clip avrebbe chiesto di mettere metà cose che gli autori sarebbero intenzionati ad includere e metà cose sue, “altrimenti chiamo l’avvocato. Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?“. Il giovane, infatti, oltre a fare il modello dall’età di 6 anni, ha studiato recitazione e sogna di diventare un attore.