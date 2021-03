Harry e Meghan, intervista choc da Oprah: la Royal Family trema

Harry e Meghan fanno tremare la Royal Family. La loro intervista choc da Oprah si preannuncia ricca di rivelazioni scottanti.

L’intervista andrà in onda il 7 marzo sulla CBS. La conduttrice più amata dagli americani è riuscita a mettere a punto un’intervista davvero succosa.

Oprah ha invitato nel suo studio Harry e Meghan per parlare di tutti i problemi che hanno dovuto superare. Dai problemi nella Royal Family all’addio e il trasferimento oltreoceano.

Harry e Meghan: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla loro intervista

L’intervista avrà sicuramente grande risonanza, cosa decisamente non gradita alla famiglia reale. Al momento gli appassionati della vicenda hanno a disposizione solo un’anteprima video, ma nel frattempo sono trapelate diverse indiscrezioni.

In base al suo racconto, il principe Harry si sarebbe trasferito negli Usa con la sua famiglia perché temeva che un ripetersi della storia. La morte della madre è un ricordo indelebile nella sua mente e questo lo ha spinto ad allontanarsi dalla sua famiglia di origine.

Il Duca del Sussex ha raccontato di come sia stato “incredibilmente difficile” allontanarsi dai reali. In base alle dichiarazioni di Oprah sia lui che sua moglie avrebbero fatto delle “dichiarazioni decisamente scioccanti”. E’ proprio la conduttrice a promettere agli spettatori rivelazioni esplosive, in un’intervista senza “argomenti off limits“.

Il materiale sarebbe talmente ampio che la conduttrice è stata costretta a estendere a due ore questo speciale. Meghan Markle non si tratterrà e parlerà senza peli sulla lingua della sua esperienza. In queste circostanze la stessa Oprah chiederà a Meghan se sia stata costretta al silenzio dalla corona. Harry si dice contento di aver fatto quest’intervista al fianco di sua moglie soprattutto perché i due si supportano a vicenda.

Il principe parlerà anche di sua madre e paragonerà la loro situazione a quella vissuta da Diana dopo aver abbandonato la famiglia reale. Da Buckingham Palace le reazioni non tardano ad arrivare e con queste anche le critiche.

La coppia ha ricevuto diverse critiche per aver scelto di parlare alla televisione, mentre sul web si susseguono messaggi ironici riguardo al patrimonio a disposizione dei coniugi. Troppo alto per dire di aver avuto un’esperienza “difficile”. Le ultime indiscrezioni dicono che l’intervista sia stata parzialmente modificata per smorzarne i toni.