Grande Fratello Vip, anticipazioni del 1 marzo: novità e colpi di scena

Il Grande Fratello Vip ritorna per un ultimo grande episodio. La finale è arrivata e certamente le sorprese non mancheranno.

Questa sera, lunedì 1 marzo, andrà in onda la finalissima de “Il Grande Fratello Vip”. Dopo mesi è finalmente arrivato il momento di decretare un vincitore.

Lo reality condotto da Alfonso Signorini è giunto al termine, ma si prospetta una grande conclusione. Mancano poche ore alla diretta ma sono trapelate alcune indiscrezioni. Scopriamole.

Grande Fratello Vip: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla finale

La grande avventura dei gieffini è iniziata il 14 settembre 2020. I concorrenti hanno varcato la canonica porta rossa e sono entrati nella casa più spiata d’Italia. Per alcuni è stata un’avventura, per altri un’odissea. Ciò che è certo è che questa edizione è durata 5 mesi e mezzo.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Oppini contro la Mello: “così è giocare sporco”

Risate, lacrime, intrighi, tradimenti e alleanze. Tra sorprese e colpi di scena è arrivato il momento di incoronare un vincitore e di far tornare i “vipponi” alla loro vita quotidiana. La partita è accesa e i finalisti sono tutti molto forti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I primi a sfidarsi sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Colui che avrà la meglio dovrà vedersela con Dayane, Pierpaolo e Stefania. Sarà una sfida piena di emozioni. Tra i favoriti ci sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

Leggi anche -> Tommaso Zorzi Dayane Mello, lui la disintegra: “Fingi amore” VIDEO

Le previsioni oscillano, ma in molti siti i loro nomi sono in cima alla lista. In particolare, la Mello sembra essere in lieve vantaggio. La sua permanenza nella casa l’ha vista al centro di diversi gossip e vicende: la storia con Rosalinda, il sospetto dei voti truccati, la scomparsa del fratello. Eventi che hanno fatto arrivare il nome della modella sulla bocca di tutti e che hanno consolidato la base dei suoi fan.

Subito dopo di lei c’è Tommaso Zorzi. Fin dall’inizio, l’influencer è stato uno dei protagonisti suscitando l’apprezzamento anche di altri personaggi televisivi come Maria De Filippi.

Gli altri finalisti hanno pregi e difetti che li hanno fatti amare, ma non sembra che siano abbastanza forti da surclassare Dayane e Tommaso.