“Ci ha provato con mio marito”, l’accusa in diretta tv a Giulia Salemi

Giulia Salemi è stata ancora protagonista come ospite di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso: l’accusa all’influencer italo-persiana

Ancora protagonista dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-persiana, Giulia Salemi, è stata ospite a Live – Non è la d’Urso confrontandosi con le cinque sfera. Subito ha ammesso di essere innamorata davvero di Pierpaolo Pretelli: da un lato Simona Izzo ha rivelato che si è fidanzata con lo scarto della Gregoraci, mentre Vladimir Luxuria ha espresso il suo punto di vista: “Prima si è invaghito di Elisabetta, poi si è pensato a un ritorno con la sua ex compagna, poi sei arrivata tu”.

Successivamente sono nate diverse polemiche con Caterina Collovati che ha accusato la stessa Giulia Salemi: la giornalista ha rivelato di aver trovato dei messaggi diversi anni fa del marito Fulvio, ex calciatore della Nazionale italiana. I due lavoravano insieme in una trasmissione televisiva: “Una volta ho trovato dei suoi messaggi dove lo chiamavi amore: erano espliciti e una volta lo invitasti anche una festa. Mi sembra evidente che ci stessi provando per lui”.

Giulia Salemi, tutta la verità sul flirt con Garcia

E così l’influencer, protagonista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, subito ha replicato: “Il messaggio che sta passando su di me è completamente sbagliato, non è solidale quello che stai dicendo. Io so chi sono e su di me non si può dire che importuni uomini sposati”. Infine, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha raccontato anche tutta la verità su Abraham Garcia, con il quale ha avuto un flirt dopo essersi conosciuti a Super Shore, un reality di MTV. Si è trattato soltanto di un breve flirt avvenuto circa tre anni fa, ma la storia a causa della distanza non è proseguita nel migliore dei modi.