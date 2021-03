Gilles Rocca, l’addio struggente alla fidanzata prima della partenza

Gilles Rocca ha dato il suo addio alla fidanzata, Miriam Galanti, prima di partire per partecipare a L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi.

Gilles Rocca, reduce dalla vittoria a “Ballando con le Stelle 2020“, ha dedicato un messaggio struggente per la sua fidanzata, Miriam Galanti. In queste ore l’attore sta facendo i bagagli e a breve decollerà insieme al resto del cast de “L’Isola dei Famosi 2021“.

Gilles Rocca sarà tra i protagonisti de “L’Isola dei Famosi 2021“, che avrà il suo esordio per lunedì 15 marzo 2021. Alla conduzione del reality tornerà Ilary Blasi, che torna a condurre in televisione dopo mesi di stop. “Manca davvero poco alla partenza per l’Honduras…mi mancheranno tanti i miei affetti, i miei gatti, i miei amici…ma soprattutto mi mancherà il mio amore immenso, Miriam“, ha rivelato l’attore su Instagram. “Porterò con me tutto l’amore che mi è stato dato in questi anni e quando sarò davanti a quelle albe e a quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me“, ha proseguito.

Gilles Rocca e Miriam Galanti, presto le nozze

Gilles Rocca fa coppia fissa con Miriam Galanti da diversi anni, la scintilla è scattata nel 2009, quando frequentavano un corso di perfezionamento per attori, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Da allora i due artisti sono stati inseparabili e, svariate volte, si è mormorato di un presunto matrimonio all’orizzonte. Quando all’attore è stato chiesto delle nozze ha risposto che: “Ci scegliamo ogni giorno da undici anni. Più di così…“.

Sembrerebbe più concreta, invece, l’ipotesi di un figlio per Gilles Rocca e Miriam Galanti. Magari potrebbe arrivare dopo l'”Isola dei Famosi“. E’ stato l’attore a confessare che nei loro piani c’è l’idea di avere un bambino ma, fino ad ora, sono stati fin troppo occupati con gli impegni professionali per concentrarsi a dovere. “Appena arriverà il momento giusto lo faremo“, ha svelato il vincitore di “Ballando con le Stelle“.