GF Vip: la reazione di Dayane Mello all’aereo LGBT sorprende il pubblico

Durante l’ultima puntata del GF Vip Dayane Mello ha ricevuto un messaggio dalla comunità LGBT: la sua reazione però ha diviso il web.

“Siamo nel 2021, io non mi considero una lesbica. Ho fatto le mie esperienze e su questo sono convinta… oggi sono in grado di amare o un uomo o una donna senza problemi” così aveva dichiarato Dayane Mello quando al Grande Fratello le avevano mostrato la clip in cui dichiarava di amare la concorrente Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, infatti, non è stata molto chiara e si è rifiutata di spiegare ulteriormente la sua situazione. Nonostante le critiche del concorrente Tommaso Zorzi (che la accusa di fingere davanti alle telecamere), la produzione però capisce che Dayane abbia ogni diritto di mantenere questo lato della sua vita privato ancora per un po’.

“Vogliamo rispettare i vostri silenzi ed i vostri pudori, perché Dayane ha una figlia a casa e non si sente libera, Rosalinda pensa al suo paesino e non vuole mettere in crisi nessuno. Sono pudori in cui noi ci ritroviamo” ha commentato in proposito Alfonso Signorini. Nonostante il silenzio di Dayane Mello, comunque, la comunità LGBT ha deciso di mandarle un messaggio di solidarietà durante la semifinale del programma.

Un messaggio dalla comunità LGBT

Durante l’ultima puntata andata in onda, un aereo ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip: attaccato alla coda vi era il messaggio “L’amore è per i coraggiosi, fieri di te. LGBT fan”. Insomma, pare chiaro che se anche Dayane Mello decidesse di non parlare mai pubblicamente delle sue preferenze romantiche, avrebbe comunque una comunità pronta a capirla e supportarla. Sembra, però, che la concorrente sia rimasta molto confusa dal gesto.

Nonostante abbia dichiarato di essere commossa e contenta di aver ricevuto un messaggio di solidarietà, Dayane ha confessato di non avere idea di cosa LGBT voglia dire. Quando tutti i concorrenti della casa si sono affrettati a darle una spiegazione, la Mello ha ammesso di sentirsi sopraffatta dalla situazione. A quel punto, Andrea Zelletta le ha consigliato di non pensarci troppo e di godersi invece l’affetto dimostrato dai suoi fan.