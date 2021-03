Festival di Sanremo, vi ricordate Alina? Aveva solo 12 anni, come è oggi

Conosciamo meglio la storia di Alina, che ha partecipato al Festival di Sanremo all’età di 12 anni: la sua carriera, primato assoluto

Alina Deidda, per tutti semplicemente Alina, è nata a Blera, in provincia di Viterbo, il 20 giugno 1990. E fin da piccola si è appassionata studiando musica e suonando il sax: in aggiunta, ha scritto sempre i testi delle sue canzoni. Nel 2003 la ragazza può vantare anche un record visto che è stata convocata tra i 48 cantanti selezionati che hanno presentato la domanda alla sezione “Giovani” del Festival di Sanremo del 2003. Ha partecipato all’audizione davanti alla Commissione Artistica della Rai ed è stata scelta tra i 24 cantanti che hanno partecipato alla trasmissione televisiva, ideata da Pippo Baudo e condotta da Claudio Cecchetto, “Destinazione Sanremo”. Al momento non si conoscono più informazioni sul prosieguo della sua carriera: Alice ha fatto perdere tutte le sue tracce.

Festival di Sanremo, Alina ha fatto perdere le sue tracce

E così la stessa ragazza ha partecipato al 53° Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano “Un Piccolo Amore” classificandosi al secondo posto con un clamoroso successo. Inoltre, è stata la più giovane partecipante al Festival della storia di tutti i tempi all’età di 12 anni. Successivamente ha pubblicato anche un album “Il mondo di Alina” nel quale è presente, oltre al brano presentato a Sanremo, altri nove brani tra i quali “Amiche un po’ di più” scritto dall’ex Take That, Gary Barlow. Dopo le varie proteste l’età minima per potersi iscrivere fu fissata ad un minimo di 14 anni. Nel 2006 ha preso parte anche alla fiction Un posto al sole con il ruolo di Giada, mentre nel gennaio 2007 è uscito il singolo Il mio spazio, seguito da Non cambierai.