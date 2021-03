Festival di Sanremo, clamoroso annuncio: l’Ariston non sarà vuoto

Così tanti problemi che sembrava dovesse essere cancellato: invece il Festival di Sanremo alla fine ci sarà, ma come?

Quello del Festival di Sanremo 2021 è stato uno degli argomenti più discussi di questi ultimi mesi. Non è un mistero, infatti, che la pandemia corrente abbia messo a rischio l’intero spettacolo: se all’inizio il problema era dove mettere il pubblico, alla fine sembrava che lo stesso Festival fosse a rischio cancellazione.

Il momento, però, è arrivato: la 71esima edizione si farà e prenderà il via domani sera. Il regista Stefano Vicario, intervistato da Tv Blogo, ha annunciato: “la scena è diventata più grande. Questo ci consentirà di non far sentire il teatro vuoto”. Sembra, quindi, che si sia trovato un modo per riempire l’Ariston anche senza pubblico.

La sfida più grande

“Non nego che più che mai, quest’anno, la regia del Festival sia una sfida, a partire dall’assenza del pubblico all’Ariston. L’orchestra sarà più distanziata e avrà più spazio” ha spiegato Vicario. Se l’assenza del pubblico può essere un grande cambiamento rispetto alle scorse edizioni, infatti, il team della regia avrà più spazio per giocare con le riprese: l’anno scorso lo stesso Vicario era stato apprezzato per aver usato lo stacchismo come nuova tecnica.

“Sarà un Festival completamente diverso rispetto al passato, si è voltato pagina. Ci saranno tante cose nuove, forti. Auguro ai cantanti che sono popolarissimi sulle varie piattaforme streaming, che hanno milioni di visualizzazoni in rete, di poter diventare i nuovi Big della musica” ha detto Amadeus, conduttore di questa edizione del Festival di Sanremo. “Dobbiamo trovare un equilibrio tra la pandemia e la vita”: la situazione difficile in cui si ritrova l’Italia (insieme al mondo intero) sarà protagonista di molti momenti di riflessione tra una performance e l’altra.