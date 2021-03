Daniela Martani, L’Isola dei Famosi la ‘arruola’: la furia della Lucarelli

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Mediaset per la scelta di includere nel cast de ‘L’Isola dei Famosi’ Daniela Martani. Il motivo.

Daniela Martani, nota per la sua vis polemica e che in passato ha innescato diverse polemiche, è inclusa all’interno del cast de ‘L’Isola dei Famosi‘. Il reality partirà alla metà di marzo, lunedì 15. E tra i partecipanti ci sarà anche lei, che è famosa soprattutto per il suo essere vegana ed apertamente no vax e no mask. Ma questa scelta da parte della produzione del programma di Canale 5 ha suscitato forti critiche.

Sui social c’è chi si scaglia contro tale decisione e contro Daniela Martani stessa, reputandola non idonea e foriera di cattivo esempio. Tra chi contesta la donna e gli organizzatori de ‘L’Isola dei Famosi’ c’è anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, blogger e scrittrice non ha usato mezze parole, rivolgendo un attacco diretto. “A Mediaset dovete vergognarvi. Un Paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina. E che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina. Il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

Daniela Martani, L’Isola dei Famosi la porta al centro di aspre critiche

Mai stata negazionista. I virus esistono e sono tutti di origine zoonotica. Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura.https://t.co/l7hHMaCpTd — daniela martani (@danielamartani) February 28, 2021

In molti si esprimono con opinioni che coincidono con quella della Lucarelli. La quale ha fatto riferimento ad uno specifico episodio che coinvolse Daniela Martani. La 47enne romana ed ex gieffina impedì la partenza di un traghetto in Sardegna perché volle rifiutare in tutti i modi di fare ricorso alla mascherina sul volto. Le fu negato di imbarcarsi.

Anche le idee da lei manifestate a mezzo social sulla pandemia e ritenute controverse sembra l’abbiano portato al licenziamento da una radio nazionale. Lei però ha negato che le cose siano andate in questo modo. Così come nega di essere negazionista, in un tweet pubblicato di recente.