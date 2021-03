Cristiano Malgioglio, la proposta inattesa per Dayane: tutti senza parole

Il famosissimo paroliere Cristiano Malgioglio ha lasciato tutti senza parole con una proposta inattesa per Dayane Mello.

Questa sera si conclude il Grande Fratello Vip, al termine di una maratona durata quasi sei mesi, in cui i protagonisti entrati nella casa più spiata d’Italia hanno passato all’interno del reality quasi il doppio del tempo di chi li ha preceduti gli anni passati. Lo scontro per la vittoria, annunciato già da un paio di mesi, è quello tra la favoritissima Dayane Mello e il preferito d’inizio programma Tommaso Zorzi. Sono loro quelli che secondo i “bookmaker” si giocheranno il titola all’ultimo voto.

Venerdì scorso, durante la semifinale, è stata eliminata Rosalinda Cannavò, la quale è tornata a casa ed ha mostrato a tutti un primo video in compagnia del nuovo fidanzato Andrea Zenga. I due ragazzi sembrano essere molto felici insieme ed i loro fan hanno esultato per la lieta conclusione di una storia d’amore molto dolce e nata tra mille perplessità, dubbi e difficoltà.

Cristiano Malgioglio: la proposta inattesa per Dayane Mello

In attesa di conoscere quale sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 5, il futuro di uno dei due contendenti sembra cominciarsi a delineare. In questi giorni il percorso all’interno della casa di Dayane Mello è stato al centro dei tg brasiliani, ma anche spagnoli e portoghesi. La modella sudamericana, insomma, sta facendo notizia anche al di fuori dei confini nostrani, sicuramente per via del dramma che l’ha colpita qualche settimana fa, quando ha saputo della tragica e improvvisa morte del fratello.

Possibile, dunque, che una volta fuori dalla casa partecipi a diversi programmi, non solo in Italia, ma anche nei Paesi latini. Proprio questa notorietà, unita all’indiscutibile e palese bellezza, hanno convinto Cristiano Malgioglio a puntare su di lei per la sua prossima canzone. Il cantautore ha sempre dichiarato di trovarla di una bellezza mozzafiato e potrebbe volerla accanto per il video del suo prossimo pezzo Y lo latino, un omaggio proprio al Brasile ed al sudamerica.

