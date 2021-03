Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: “Un dolore immenso, mi vengono i brividi”

La modella Costanza Caracciolo racconta a Ogni Mattina di un’esperienza drammatica vissuta con il marito Bobo Vieri

La modella leva 1990, Costanza Caracciolo, è stata ospite della conduttrice Adriana Volpe all’interno del programma televisivo Ogni Mattina. All’interno del format Le confessioni, l’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato del suo felice matrimonio con l’ex calciatore Christian Bobo Vieri. I due si sono sposati civilmente il 18 marzo 2019 ad Affori, uno storico quartiere di Milano, dopo aver avuto la prima figlia (Stella) nel 2018. Dopo il matrimonio la coppia ha avuto una seconda bambina, Isabel, nata nel 2020. Sembra che la relazione vada per il meglio, ma non è tutto oro ciò che luccica. Ecco che cosa la Caracciolo ha raccontato ad Adriana Volpe. Apparentemente, durante la loro giovane relazione, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno già dovuto affrontare una grossa perdita. Infatti, Costanza ha perso il suo primo bambino a causa di un aborto spontaneo.

Leggi anche –> Live Non è la D’Urso, bufera sulla coppia dell’Hotel Eufemia VIDEO

Il dolore di Costanza Caracciolo

L’ex velina ha detto alla conduttrice e agli spettatori di Ogni Mattina che quello è stato un periodo davvero duro perché, proprio quando Costanza ha perso il feto, i giornali non parlavano d’altro, sbattendogli quotidianamente in faccia quella perdita. A tal riguardo, Costanza Caracciolo ha detto: “Mi sono arrivati messaggi doppi, auguri e mi dispiace… È un trauma, un dolore immenso, mi vengono i brividi al pensiero“. Dopo di ciò, ha affrontato anche argomenti più leggeri e piacevoli, come la sua relazione con Bobo Vieri. Costanza dice che, prima che iniziassero a frequentarsi, i due si conoscevano già da diverso tempo e sono stati a lungo solo amici. Il loro rapporto ha iniziato ad evolvere quando Costanza ha scoperto che Bobo era un vero tenerone, ricoperto da un’aura da macho. Questo le ha fatto pensare che forse potevano essere più che amici. L’amore è sbocciato, sebbene tra i due ci siano parecchi anni di differenza. Ma non si diceva che l’amore è solo un numero? La pensa così Costanza, che ha dichiarato: “Ci siamo completati, avevo bisogno di uno come lui e lui di una come me“.

Leggi anche –> Serse Cosmi, nuovo allenatore del Crotone: chi è, dal Perugia a oggi

I due hanno formato una famiglia felice che vive dentro una favola ma che, almeno per il momento, non ha intenzione di aggiungere membri alla squadra: “Non abbiamo intenzione di farne un altro, due figli volevamo“. Sarà davvero così?