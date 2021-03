Coronavirus, variante inglese: nuovo allarme del professor Galli

Emergenza Coronavirus, arrivano notizie non rassicuranti sulla variante inglese: nuovo allarme del professor Galli.

La variante inglese del Coronavirus a quanto pare non è più letale, ma sembra più facilmente trasmissibile: questo quanto affermato dal professor Massimo Galli, primario dell’Unità di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Questi è intervenuto nella mattinata di oggi in diretta alla trasmissione di Raitre, ‘Agorà’.

Le parole del professor Galli indicano appunto una certa pericolosità del virus, nella variante inglese, sebbene comunque non desti preoccupazione il dato sulla mortalità. “Una velocità di trasmissione maggiore del 37 o del 40% vuol dire che probabilmente il virus va anche più lontano del solito metro e mezzo e infetta più efficacemente anche bambini e ragazzi”, ha evidenziato.

L’allarme del Prof Galli sulla variante inglese del Coronavirus

“Per fortuna non sembra più capace di uccidere” – ha quindi aggiunto nel suo intervento in trasmissione il professor Galli – “Una concentrazione anche inferiore delle famose goccioline riesce ad arrivare qualche centimetro piu in là e a infettare per la maggiore affinità di questa variante nei confronti dei nostri recettori cellulari. Sono ipotesi che hanno una logica e che ci spaventano in modo particolare, soprattutto perché la variante Gb è destinata a diventare presto prevalente in Italia, se non lo è già”.

Anche il professor Galli, nel suo intervento, concorda rispetto alla necessità di accelerare sul fronte delle vaccinazioni: “Come sempre si infettano di regola prima i giovani e i bambini, poi il virus arriva a quelli di mezza età e infine agli anziani”, è il suo chiarimento circa la notizia che il rischio di infezione tra i più giovani sia più elevato. Poi l’allarme: “Di nuovo avremo un quantitativo importante di fragili a rischio, se non riusciremo a completare in tempi brevi e con efficacia la campagna vaccinale”. Gli esperti dunque sembrano condividere un punto: occorre davvero dare una svolta sulle vaccinazioni.