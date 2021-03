Coronavirus 1 marzo: terza ondata nel vivo, i numeri salgono

Emergenza Coronavirus oggi 1 marzo in Italia: la terza ondata entra nel vivo, i numeri salgono, i dati e la situazione aggiornata.

Una crescita costante dei numeri, sebbene non ci siano allarmanti impennate come avvenuto tra ottobre e novembre 2020, fa pensare che in Italia sia in corso la terza ondata dell’emergenza Coronavirus. Da diversi giorni, tutti gli indicatori crescono e a preoccupare sono soprattutto le varianti del Covid-19.

Pesa il ritardo nelle vaccinazioni, che solo in questi ultimi giorni sembrano essere entrare nel vivo e a pieno regime, interessando in particolar modo gli over 80 e alcune categorie come quella degli insegnanti. Oggi in ogni caso l’indice di gravità dell’emergenza elaborato da YouTrend è a 57 su 100, come ieri.

Dati Coronavirus 1 marzo in Italia: la situazione aggiornata

Per quanto concerne il dato dei nuovi contagi, questo è oggi di 13.114 nuovi casi su 170.663 tamponi molecolari o antigenici effettuati. Sale di molto l’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati, che è oggi al 7,7%. Va però considerato che la domenica si riduce di molto il numero dei tamponi eseguiti e si tendono a valutare situazioni di effettivo rischio di contagio. Per quanto concerne il numero di attualmente positivi, questo cresce ancora e tocca quota 424.333, con poco meno di 11mila guariti o dimessi e con 246 decessi registrati.

Salgono i ricoveri e anche le terapie intensive, ormai in crescita costante da una decina di giorni, mentre i ricoveri netti nei reparti per malati più gravi sono stati 171 nelle ultime 24 ore. Continua a crescere la media dei casi giornalieri nell’ultima settimana: ci sono stati 17.073 casi in media al giorno, con una crescita del 33%. Di segno opposto il numero medio di decessi: sono 279, con un calo del nove per cento. Il numero medio giornaliero di vaccini somministrati è invece di oltre 115mila, un dato che segna appunto l’inversione di tendenza.