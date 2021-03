Colapesce, chi è il cantante siciliano: età, foto, carriera, canzoni, video, vita privata

Colapesce è un cantantautore siciliano che parteciperà in coppia con Dimartino alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo chi è.

Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo, è nato a Solarino, in Sicilia, il 6 settembre 1983. Il curioso nome d’arte è stato scelto a causa di una leggenda sicula che narra la storia di un figlio di un pescatore che rimase sott’acqua per reggere una delle tre colonne della Sicilia, per non far sprofondare la regione.

Colapesce ha pubblicato il suo album d’esordio “Un meraviglioso declino” nel 2012 con la 42Records. L’album vanta la collaborazione di diversi artisti ed ha vinto la Targa Tenco 2012 come “miglior opera prima”. Dall’album è tratto il singolo “Satellite” con la cantante napoletana Meg. Nello stesso anno ha collaborato con i Numero 6 al brano “Un mare“, contenuta in “Dio c’è“. L’anno successivo viene pubblicato il “Un meraviglioso declino Delux“, contenente 32 brani. Nel 2015 esce l’album elettronico “Egomostro“, prodotto dallo stesso Colapesce e Mario Conte.

Colapesce, il successo e Sanremo

Nel 2017, Colapesce pubblica il terzo album, anticipato dal singolo “Ti attraverso” e “Totale“, dal titolo “Infedele“. L’anno successivo esce la sua biografia “Maledetto italiano“, scritta dal giornalista musicale Pierluigi Lucadei ed edita da Arcana. Nel 2019, invece, esce l’album “Faber nostrum“, un disco tributo a Fabrizio De André, di cui Colapesce ha realizzato la cover di “La canzone dell’amore perduto“.

Insieme a Levante e Dimartino pubblica il singolo “Lo stretto necessario“, nel 2019, che la cantante siciliana canta insieme a Carmen Consoli. Nel 2020, esce l’album congiunto di Colapesce e Dimartino, “I mortali“. Amadeus ha annunciato la partecipazione dei due artisti in coppia per la 71esima edizione del “Festival di Sanremo“, con il brano “Musica leggerissima“, scritto dai due cantautori siciliani e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.