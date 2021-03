Bologna in lutto: si è spenta Anna Majani, la regina del cioccolato

La notizia ha scosso tutta la città di Bologna. Si è spenta ieri Anna Majani, la donna soprannominata ‘la regina del cioccolato’.

La città di Bologna si trova oggi in lutto. È mancata ieri la signora Anna Majani, una donna celebre nel mondo della pasticceria italiana. Era soprannominata e conosciuta da tutti come ‘la regina del cioccolato‘ e la sua scomparsa ha lasciato un triste vuoto nel core di tutti gli abitanti della città. Leggiamo insieme qualcosa in più su di lei e sulla sua scomparsa.

La regina del cioccolato aveva 85 anni, e si è spenta ieri, in data 28 Febbraio 2021. La donna ha occupato durante l’arco della sua vita il ruolo di vicepresidente della Majani. Quest’ultima, celebre in tutta Italia, era la storica azienda della sua famiglia, ovvero la fabbrica di cioccolato più antica di tutta la nazione. Fu fondata nel lontano 1796, e ha continuato a deliziare tutti i più golosi da allora, senza mai fermarsi.

La storica azienda Majani è famosa in tutto il mondo soprattutto per il Cremino Fiat e la Scorza. La fabbrica ha visto passare ben 7 generazioni, ed è in moto da 225 anni. Non si è mai fermata dal momento della sua fondazione e non è intenzionata a farlo proprio adesso, nonostante il triste lutto. Oggi l’azienda è nelle mani di Francesco Mezzadri, il figlio di Anna. Con la scomparsa di quest’ultima, la storia del cioccolato italiano ha perso una narratrice fondamentale. Sicuramente il suo nome rimarrà però impresso per sempre nella memoria di tutti.

Sono stati tantissimi a dire addio alla signora Anna Majani, la storica regina del cioccolato, membro fondamentale di una delle fabbriche di cioccolato più famose e antiche di’Italia. La donna si è spenta ieri all’età di 85 anni, lasciando nel cuore di tutti i cittadini di Bologna una piccola cicatrice. L’azienda Majani, adesso nelle mani del figlio di Anna, Francesco Mezzadri, non ha perso tempo per dedicare alla donna alcune tenere parole, postate sui social network. “Addio Signorina, rimarrà sempre nei nostri cuori“.