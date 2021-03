Belen Rodriguez, grande festa senza mascherina: scoppia la polemica

Belen Rodriguez di nuovo al centro delle critiche: la grande festa senza mascherina potrebbe mettere a rischio la sua gravidanza?

Non lascia un attimo di quiete la showgirl argentina Belen Rodriguez, che nelle ultime ore è finita nuovamente al centro dell’attenzione del pubblico per un comportamento che ha lasciato tutti interdetti. La Rodriguez, in occasione dell’ultimo weekend di zona gialla a Milano, ha deciso di festeggiare nel modo più scorretto di tutti: partecipando ad una grande festa, per di più senza indossare la mascherina.

Belen Rodriguez, critiche per la grande festa a Milano: violate tutte le norme anti-Covid

Belen Rodriguez ha partecipato ad un enorme festa rave organizzata tra le mura dell’ex scalo ferroviario di Lambrate, a Milano appunto. La modella è stata vista e fotografata mentre ballava allegra, violando diverse delle regole stabilite per prevenire un’ulteriore terza ondata. Belen ha ricevuto immediatamente una valanga di critiche e rimproveri, ma sembra non averci fatto caso e tutti i commenti sono rimasti senza risposta.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Stefano De Martino, la confessione inaspettata su Belen Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

I fans della donna provano a giustificarla: Belen è solo molto ingenua, dicono, adesso più che mai. Infatti la showgirl sta aspettando una bambina dal nuovo compagno Antonino, con cui sta da pochi mesi: la piccola si chiamerà Luna Marie, è sarà la prima sorellina di Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino. A maggior ragione, la Rodriguez dovrebbe stare più attenta a prendersi cura della propria salute e di quella della bambina che sta per nascere. In ogni caso non è la prima volta che la famiglia Rodriguez dimostra sui social di non aver particolare cura delle misure di prevenzione sanitaria: dallo scoppio della pandemia Belen è finita al centro dell’attenzione, per lo stesso motivo, una marea di volte. Ci si augura che la situazione cambierà con la nascita della bambina.