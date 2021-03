Bambina in ospedale: schiacciata da un carrello al supermercato, è grave

Una bambina in ospedale dopo avere subito un improvviso incidente in un supermercato. Era con la mamma a fare la spesa, poi il dramma improvviso.

Bambina in ospedale a seguito di un grave incidente capitato al supermercato. Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 1° marzo 2021, intorno alle ore 11:00. Una piccola di nemmeno un anno e mezzo di età si trovava assieme alla mamma, impegnata a fare la spesa come tante altre volte avvenuto in passato.

La piccina si trovava sulla parte anteriore del carrello, nell’apposito spazio destinato ad accogliere proprio i bambini. Forse per via del troppo peso però il carrello stesso è finito con il ribaltarsi. Nella violenta caduta al suolo, la piccola è finita con l’essere travolta anche da diversi oggetti pesanti che si trovavano nel mezzo della merce da acquistare. I traumi subiti sono molto gravi per via dei colpi subiti. Che hanno avuto un effetto maggiore anche per via del gracile fisico della piccola.

Bambina in ospedale, su quanto successo stanno indagando i carabinieri

Subito sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato la bambina in ospedale. Il trasferimento alla più vicina struttura medica è avvenuto mediante una eliambulanza, cosa che ha accelerato i tempi di soccorso. L’incidente ha avuto luogo all’interno di un supermercato che sorge sulla via Casilina nella località laziale di Pantano Borghese, in provincia di Roma. Attualmente le condizioni della bimba sono ritenute molto gravi.

Il supermercato ha visto anche l’arrivo dei carabinieri, i quali hanno iniziato una raccolta di indizi e di testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I militari rivolgeranno delle domande in particolare alla madre della bimba, per meglio capire cosa è successo ed in che modo. Non è la prima volta che avviene una situazione del genere, con spesso la distrazione come fattore scatenante.