Aurora Ramazzotti, la foto imbarazzante scatena i social

Aurora Ramazzotti torna sui social e mostra ai suoi follower un’immagine forse un po’ poco “elegante” ma che tutti sembrano apprezzare. Ecco di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti si conferma ancora una volta grande protagonista dei social con un nuovo scatto del passato che in pochissimi minuti è stato apprezzato da tutti i suoi fan e follower su Instagram. Si tratta di un momento davvero tenero della giovane che nella foto era ancora molto piccola, un poco imbarazzante ma anche molto divertente. Vedere per credere!

Lo scatto più disinibito di Aurora Ramazzotti

“No ma, vuoi che ti presti anche il mio?”: così scrive Aurora Ramazzotti nella didascalia dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui si mostra con le mani nel naso, gesto che i bambini piccoli compiono molto spesso ma che in pochi minuti ha fatto davvero intenerire tutti i suoi fan e follower sul social network.

E’ anche grazie alla sua semplicità e alla capacità di non prendersi mai troppo sul serio che Aurora Ramazzotti sta diventando una vera celebrità (anche televisiva): e non più brillando della luce riflessa dei suoi genitori, ma grazie al successo che continua a riscuotere, non ultimo quello con le Iene, la grande famiglia di Italia Uno in cui è entrata a far parte.

La sua “rubrichetta” settimanale è ormai un vero e proprio cult sul web, consigliata anche da altre influencer: un appuntamento imperdibile per tutte le persone che la seguono o solamente per chi vuole sentire un suo pensiero sulla sua situazione sentimentale. Ad maiora!

