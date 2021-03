Arisa provoca il pubblico: “Sono f**a, mi dovete votare”

Arisa si mostra ai suoi fan sui social tirata a lucido e più sensuale che mai in vista dell’avventura sanremese: vedere per credere.

E’ (quasi) tutto pronto per l’attesissima edizione 2021 del Festival di Sanremo, che fino all’ultimo ha rischiato di non andare in onda e invece si terrà come molti speravano, pur in versione inusuale. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Arisa, che sente molto la manifestazione nazional-pop. Ecco cosa ha scritto la cantante nel suo ultimo post su Instagram.

Il “promemoria” di Arisa

“Su e giù per Sanremo trovo il tempo di farmi fotografare in modalità Ratajkowsky #denoartri , per ricordarvi che sò fica e me dovete votà”: così annota Arisa nella didascalia di alcune sue bellissime foto su Instagram. Non a caso la cantante si paragona alla bellissima modella americana Emily.

“-1 a @sanremorai 🔥” continua Arisa e in veste di promoter del suo brano lancia un appello al suo pubblico virtuale: “Pre-salva ora ‘Potevi fare di più’ con il link in bio. #sanremo2021 #potevifaredipiù #instapip“. Il tutto ovviamente nella speranza di un trionfo sul palco dell’Ariston.

Arisa sembra tutta un’altra persona. Della vecchia ragazza timida e impacciata nemmeno l’ombra. In uno degli ultimi post sempre su Instagram, del resto, lei stessa aveva assunto le sembianza di una trasgressiva motociclista, spiegando in didascalia di essere pronta a mettersi in moto e partire verso Sanremo (ma con un furgone, per non rovinare le sue extension). I suoi follower, piacevolmente sorpresi e vagamente divertiti, stanno rispondendo con un’ondata di affetto, solidarietà e incoraggiamento. Manca solo il telecomando…

