Anna Tatangelo lascia tutti a bocca aperta: il post su instagram

Anna Tatangelo ha stupito tutti con un post su instagram davvero particolare, che non è passato inosservato. Ecco cosa ha fatto.

Anna Tatangelo non è di certo una donna che passa inosservata, non solo per la sua innegabile bellezza ma soprattutto per il suo talento artistico e per la sua intelligenza ed eleganza, che l’ha sempre contraddistinta. La cantante laziale, questa volta, ha davvero esagerato! E la cosa non è di certo passata inosservata. Si tratta di un post su instagram davvero particolare, che i fan sembrano aver apprezzato e lo hanno dimostrato con numerosi commenti di supporto e di complimenti.

Anna Tatangelo, follia su instagram

La bellezza della Tatangelo è davvero mozzafiato e stupisce ogni volta che viene esibita nei numerosi scatti sul profilo instagram ufficiale della cantante laziale. Anche questa volta, l’ex amore di Gigi D’Alessio, non è stata da meno e si è mostrata in tutto il suo splendore in uno scatto bollente con pizzi e trasparenze da capogiro. In un artistico scatto in bianco e nero, infatti, Anna sfoggia il suo corpo perfetto, avvolto da un vestito nero trasparente, portato senza biancheria intima.

La foto è la l’ultima di un trittico che la Tatangelo ha pubblicato su instagram, iniziato nei giorni scorsi. Anche le altre due foto sono del medesimo stile e fanno parte dello stesso shooting. Tuttavia, alla seconda foto, la cantante ha allegato uno sfogo personale che ha colpito molto fan e colleghi. “La Tatangelo…’ Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre.” – ha spiegato la cantante – “Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato. Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che ‘salire su un palco‘ o ‘giocare con l’immagine’, ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano ‘due cose distinte e separate.”

Una riflessione che riguarda tanti artisti come lei, perennemente in bilico tra il loro personaggio pubblico sotto ai riflettori e il loro intimo, la loro realtà privata.