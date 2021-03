Amici, Alessandro bacia a sorpresa Enula: gelo in studio

Durante l’ultima puntata di Amici Alessandro nel bel mezzo della sua esibizione ha dato un bacio a Enula e la cosa ha fatto molto discutere. Ecco il retroscena.

Nuovo colpo di scena “rosa” ad Amici 20. Il bacio tra Alessandro ed Enula durante la coreografia è avvenuto in modo inaspettato e ha colto tutti di sorpresa. La tenera effusione era stata già annunciata nelle anticipazioni, ma vederla nel daytime su Canale 5 ha fatto tutto un altro effetto.

La reazione di Enula alla “mossa” di Alessandro

L’ormai famoso bacio è scoccato durante l’esibizione di Alessandro per la conferma della maglia. Il Nostro ha interagito con Enula sia all’inizio sia nel mezzo della coreografia, e a un certo punto l’ha colta di sorpresa e l’ha baciata. Con tutta evidenza Enula non si aspettava il bacio, come pure tutti gli altri presenti in studio. Uno su tutti Tommaso, inquadrato dalla telecamera al banco con un’espressione visibilmente stupita e meravigliata. L’imbarazzo è stato in parte coperto da risate, ghigni e applausi tra i ragazzi.

Enula, come detto, è stata spiazzata dal gesto, ma lì per lì non ha saputo reagire (e meno male, visto che avrebbe potuto rovinare l’esibizione di Alessandro). A riaprire il caso è stata poi Lorella Cuccarini, che dopo aver dato il suo giudizio positivo sull’esibizione si è soffermata sull'”iniziativa” del ballerino: “C’è stato pure un bacio che ci dice qualcosa, Maria? Io non lo so – ha detto -. Mi appassiono anche alle storie d’amore che nascono all’interno della scuola”. Nel frattempo Enula ha assunto a favor di telecamera un’espressione vagamente infastidita: a un certo punto ha addirittura scosso la testa. Se son rose…

