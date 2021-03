Alberto Castagna, l’annuncio della morte in diretta durante il Festival di Sanremo

Alberto Castagna è morto a 60 anni, l’1 marzo del 2005: l’annuncio del suo decesso venne dato in diretta dal palco di Sanremo.

La morte di Alberto Castagna ha lasciato un vuoto indelebile per i protagonisti del mondo dello spettacolo e anche per tutti quei telespettatori che con lui avevano passato anni in compagnia. Entrato nel mondo della televisione come mezzo busto del Tg2, Alberto si era presto slegato dalla semplice conduzione del telegiornale per condurre i programmi mattutini ‘Mattina 2’ e ‘I Fatti Vostri’. Nel 1993 era stato premiato con il Telegatto come protagonista televisivo maschile dell’anno.

Proprio il ’93 sarà un anno decisivo per la sua carriera, visto che qualche mese dopo la premiazione decise di passare in Finivest. Nel 1994 lancia la sua trasmissione più rappresentativa, ovvero Stranamore, ma conduce anche Bellissima. Il successo di pubblico, però, glielo garantisce proprio Stranamore, un programma attraverso il quale il conduttore cercava di fungere da cupido per coppie non ancora formate o per quelle che avevano subito un grosso periodo di crisi e rischiavano di separarsi per sempre.

Alberto Castagna, l’annuncio della scomparsa dal palco di Sanremo

Dieci anni più tardi, Alberto accusa un aneurisma che fa temere che possa non farcela. Per un periodo di tempo i fan stanno in apprensione, ma poi il conduttore si riprende e torna al timone di Stranamore. Lavorerà finché avrà un briciolo di energia in corpo, ma l’1 marzo del 2005 il suo corpo si arrende e passa a miglior vita. La notizia si diffonde rapidamente quella sera in cui c’era in onda il Festival di Sanremo.

A darla in diretta è stato l’allora conduttore della kermesse canora Paolo Bonolis, con accanto Antonella Clerici. Il conduttore è visibilmente stravolto ed il suo tono di voce per una volta cadenzato sottolinea il dispiacere per quanto appena appreso: “L’ho saputo adesso e vorrei darvi questa notizia, e vorremmo che questa serata in qualche modo lo portasse in cielo, questa musica lo accompagnasse: è scomparso Alberto Castagna. A lui e a voi il mondo della televisione…Non so cosa dire in questo momento, sono in imbarazzo… Omaggiare la sua carriera la sua storia, la sua vita ed il suo entusiasmo con questo applauso”.

