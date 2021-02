Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni del 28 febbraio. Andrà in onda su La7 una nuova puntata del programma di attualità e inchieste, condotto in prima serata da Massimo Giletti.





Gli spettatori di La7 potranno assistere, anche questa domenica, in prima serata, ad un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento sui fatti di maggiore attualità nel nostro Paese.

Stasera in tv Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 28 febbraio

Torna questa sera, come ogni domenica, a partire dalle ore 20.30, l’appuntamento con l’attualità e la politica nel programma condotto su La7 da Massimo Giletti. Molti gli approfondimenti che verranno condotti su alcuni degli argomenti di maggiore attualità. E moltissimi i volti del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo chiamati a dire la loro sui temi trattati durante il talk.

Tra gli ospiti in studio questa sera, ci sarà l’ex magistrato Luca Palamara, che racconterà la sua versione dei fatti relativamente alla vicenda nella quale è coinvolto. Il pubblico ascolterà inoltre un audio inedito che rivelerà dei punti di contatto tra politica e Magistratura.

Si tornerà inoltre a parlare di emergenza epidemiologica, soprattutto in considerazione del piano vaccinale e della problematica situazione che sta attraversando il nostro Paese in questo momento, a causa dei molteplici ritardi che stanno subendo le vaccinazioni su tutto il nostro territorio nazionale. In collegamento interverrà il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistri, il senatore Tommaso Cerno e l’ex deputato Guido Crosetto.

Si tornerà a parlare inoltre, nel corso della serata, del caso Benotti e della questione legata al “maxi-acquisto di mascherine” da parte della Struttura Commissariale per l’Emergenza. Interverranno sull’argomento Massimo Mallegni, Pier Luigi Stefani, Peter Gomez e Sandra Amurri.

Verrà affrontato nuovamente, infine, il caso Genovese, con nuove rivelazioni su quanto accaduto. Prenderanno parte al dibattito Stefania Andreoli, Ivano Chiesa ed Elisa Rivoira.