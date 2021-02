Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 28 febbraio

A Live Non è la D’Urso ospiti e sferati d’eccezione: qualche anticipazione su cosa accadrà oggi, 28 febbraio, durante l’ultima puntata dello show di Canale 5

La trasmissione Live – Non è la D’Urso, condotta dalla sua immancabile e iconica conduttrice, spazierà stasera dall’emergenza sanitaria all’intrattenimento con tanti nuovi ospiti. Barbara D’Urso porterà nel suo programma il parere di esperti accreditati, sempre per tenere aggiornati i telespettatori sull’andamento dell’epidemia, e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo. Lo show di Canale 5 inizierà alle ore 21.20… e questa sarà l’ultima puntata. Scopriamo insieme il perché e le anticipazioni trapelate riguardo la messa in onda di stasera.

Live – Non è la D’Urso, cosa accadrà stasera in televisione

Come spesso accade quanto si tratta di Live, qualcosa su cosa accadrà viene rivelato tramite i social e in finale di Pomeriggio 5 o Domenica Live, mentre altro viene tenuto rigorosamente segreto. Purtroppo per gli affezionatissimi di Live c’è una brutta notizia: lo show si fermerà fino a data da destinarsi.

Gli ascolti registrati nell’ultimo periodo hanno portato la rete a optare per un taglio netto alla trasmissione, anche se Mediaset ha promesso che si tratta di uno stop solo temporaneo. In un prossimo (ma quanto non si sa) futuro la conduttrice partenopea riaprirà il sipario del programma serale e, per l’occasione, ha rivelato di voler invitare in studio la sua storica nemica-amica: Mara Venier. Accadrà davvero? La star di Domenica in accetterà l’invito? Staremo a vedere.

Gli ospiti di oggi

Lo show in occasione della sua ultima puntata ospiterà di nuovo Walter Zenga, riallacciandosi alla vicenda familiare che Live ha seguito con attenzione fin dall’inizio. Seguirà un incontro con i Cugini di Campagna che, sembrerebbe secondo i rumors, a distanza di tanti anni dalla rottura si riappacificheranno proprio nello studio domenicale. Successivamente, Giulia Salemi affronterà le 5 sfere e a Live farà capolino anche Maria Teresa Ruta.

