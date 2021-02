Una donna ha condiviso su TikTok una scoperta che l’ha lasciata senza parole. La panna che credeva di usare da anni non è affatto panna…

Da anni credeva di star mangiando una cosa, per poi rendersi conto di aver ingerito tutt’altro. Questa è la storia di una giovane donna che ha condiviso la sua incredibile scoperta con i suoi followers su Tik Tok. Non è raro trovare sul popolare social network video di persone che realizzano un qualcosa dopo anni o che scoprono l’inaspettato a suon di “la mia vita è una menzogna“. E riguarda qualsiasi cosa, dai film ai capi d’abbigliamento, dalle canzoni, al cibo. Proprio di cibo si tratta, questa volta. Ma che cosa avrà scoperto di così assurdo la ragazza?

Non era l’unica a pensare che fosse panna

Tantissimi sono stati i commenti e le condivisioni di persone che, come lei, credevano effettivamente di aver mangiato panna per tutti questi e di averla usata come tale in dolci e torte di ogni tipo. Si tratta della double cream della marca Elmlea: un tipo di panna molto burrosa diffusa nel Regno Unito, soprattutto in Scozia. Ma la confezione che mostra la donna nel suo video su Tik Tok che ha fatto migliaia di views, dice chiaramente che si tratta di “double cream alternative“, cioè un sostituto della panna.

Come fosse fatto però, e che ingredienti contesse, è stato per la donna una vera sorpresa. E come lei tantissimi altri utenti hanno condiviso esperienze simili. La double cream di Elmlea, infatti, non è altro che un misto di olii vegetali e latticello, sottoprodotto della trasformazione in burro della panna dal sapore acidulo. Se il sapore ha ingannato la ragazza simulando quello della panna, gli ingredienti non mentono e per dimostrare che dice la verità, nel TikTok mostra chiaramente il retro della confezione.

Per qualcuno è stata una lampadina che si è accesa e finalmente ha capito perchè non avesse la stessa consistenza della panna quando cotta o perché non venisse bene nelle cheesecake. Leggete gli ingredienti!