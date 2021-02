Non finiscono le brutte notizie per Sanremo 2021: nelle ultime ore sono stati riscontrati due casi di positività

Per il Festival di Sanremo 2021 è stato fatto di tutto: sarà l’edizione più difficile di sempre a causa dell’emergenza Coronavirus. Come svelato dall’Ansa nelle ultime ore sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al test rapido per una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai. I due al momento si trovano in isolamento. In totale sono al momento sei le persone dopo i controlli rigidi in base al protocollo Rai: anche un musicista dell’orchestra Rai, i due gemelli Dellai in gara per quanto riguarda la categoria Giovani. Inizialmente anche Moreno “Il Biondo” Conficconi degli Extraliscio era risultato positivo al tampone rapido, ma poi è stato negativo successivamente al test molecolare. La notizia ha messo in allarme così anche il conduttore e direttore artistico Amadeus.

Leggi anche –> Clamoroso Sanremo, cantante positivo al Covid: rischia di saltare tutto

Leggi anche –> Sanremo 2021, le dieci donne al fianco di Amadeus: chi sono

Sanremo 2021, Amadeus ancora non si pronuncia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Finora quest’ultimo non si è pronunciato ancora ufficialmente per la novità che è arrivata nelle ultime ore con le due positività in vista di Sanremo. La kermesse musicale andrà in onda e non sarà rimandata. L’obiettivo è quello di portarlo a termine nonostante le numerose difficoltà. A partire da martedì 2 marzo fino a sabato 6 marzo andrà in onda su Rai Uno: al suo fianco ci saranno tutte le sere Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro, mentre le donne che lo affiancheranno saranno Matilda De Angelis, Elodie, Barbara Palombelli, Vittoria Ceretti, Simona Ventura.