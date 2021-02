Rocco Casalino, gli abusi del padre sulla madre: la difficile infanzia

Rocco Casalino parla della sua infanzia difficile. Gli abusi del padre e le violenze sulla madre lo hanno segnato profondamente.

Casalino è nato in Germania ed è proprio lì che ha passato gran parte della sua infanzia. Durante la crescita ha dovuto far fronte a una situazione familiare difficile e a episodi di bullismo.

Grazie ai suoi sforzi è riuscito a diventare una figura di grande rilievo nei due governi Conte. Sotto l’ex premier ha vestito i panni di responsabile ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rocco Casalino: l’infanzia e il difficile rapporto con il padre

L’ex portavoce di Conte si racconta nella sua autobiografia: “Il Portavoce“. Il libro è uscito il 16 febbraio dopo avere dovuto far slittare la data.

Un’infanzia difficile. Suo padre era violento e spesso tornava a casa ubriaco. In quei momenti sfogava l’aggressività verso moglie e figli. Sono stati questi episodi che hanno compromesso definitivamente il rapporto tra padre e figlio. Un sentimento che ha “impregnato ogni fibra del suo essere” e che non l’ha abbandonato neanche in età adulta.

Fuori casa la situazione non migliorava. In Germania non ha avuto vita facile soprattutto perché gli altri ragazzini lo insultavano e lo prendevano in giro. La figura di suo padre è però quella che gli ha arrecato più dolore.

Le violenze contro la madre erano all’ordine del giorno e lui e sua sorella trovavano rifugio nel bagno, l’unica stanza che potevano chiudere a chiave. La rabbia e il risentimento verso il genitore furono tali da non fargli provare compassione neanche quando il padre si trovava in ospedale.

Queste rivelazioni hanno toccato profondamente molti lettori. Casalino non si è lasciato abbattere dalle difficoltà ed è riuscito a farsi strada. “(…)Sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo”, ha dichiarato durante un’intervista.