Pippo Franco scomparso dalla tv, la verità sul suo addio al piccolo schermo. E’ ormai da lungo tempo che l’attore e conduttore televisivo non si mostra in televisione al suo affezionato pubblico. Scopriamo quali sono i motivi di questa scelta.





Sarebbe stato lo stesso Franco, in una intervista, ad approfondire i motivi che lo hanno condotto lontano dal mondo della televisione. Ecco perché il conduttore ha preso questa decisione.

Pippo Franco scomparso dalla tv, quali sono i motivi che lo hanno condotto a dire addio al piccolo schermo?

L’attore e conduttore televisivo, romano d’origine, è stato, dagli anni ’70, un volto molto noto della televisione e dello spettacolo cabarettistico. Gran parte del pubblico televisivo lo ricorderà, in particolar modo, per aver fatto parte della compagnia del Bagaglino e per aver presentato i suoi spettacoli sia in televisione che sui palchi teatrali.

E’ da un po’ di tempo però che il presentatore televisivo non fa più la sua comparsa sul piccolo schermo. I motivi di questa scelta sarebbero stati chiariti da lui stesso, nel corso di una intervista su Libero quotidiano. “E’ stata una mia scelta”, ha dichiarato il conduttore, proseguendo ancora: “Sono io ad aver censurato la tv”.

Il conduttore, nel corso dell’intervista, ha approfondito il suo pensiero, spiegando: “Negli ultimi anni i programmi sono all’insegna del non contenuto, della risata fine a se stessa”. Tirando inoltre in ballo grandissimi nomi della comicità italiana: “mentre io faccio parte della scuola di Sordi, Tognazzi, Manfredi e Totò”. Franco ha proseguito evidenziando come il suo cabaret vivesse dall’osservazione della realtà, al contrario di oggi, tempo in cui, a suo dire, “la televisione insegue la superficialità”. Per questo l’attore e conduttore ha dichiarato di aver preferito dedicarsi al teatro e al cinema.