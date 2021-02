Pippo Franco, la conversione e il racconto choc: “Ho visto la Madonna”

Pippo Franco rivela in un’intervista rivela al pubblico cosa lo ha avvicinato alla fede, con cui oggi ha un rapporto fortissimo.

Pippo Franco (nome d’arte di Francesco Pippo) è un attore, cantante, e comico italiano. Dagli anni ’70 è uno dei principali cabarettisti del Paese, particolarmente conosciuto per aver fatto parte del gruppo di varietà “Il Bagaglino”. Da un po’, però, Pippo Franco non appare in televisione. Il motivo è semplice: l’uomo ha lasciato il mondo dello spettacolo per seguire la fede.

Natuzza e la religione

In un’intervista su Papaboys, Pippo Franco racconta della prima volta che lui e sua moglie hanno visitato una consigliera spirituale (e di come questa visita lo abbia avvicinato alla fede religiosa). “Mia moglie rischiava di perdere il figlio che aspettava. Eravamo con una compagnia teatrale, in un momento molto difficile: l’impresario era scappato con la cassa e non sapevamo come fare” spiega l’uomo.

“Siamo andati in un Santuario a chiedere una grazia e il giorno dopo siamo arrivati da Natuzza, una consigliera spirituale, e abbiamo bussato alla sua porta. Natuzza c’ha aperto la porta e ci ha dato appuntamento il giorno dopo, in un altro posto. Il giorno dopo ci ha ricevuto: abbiamo pregato con lei, abbiamo anche chiesto delle rassicurazioni per cercare di capire cosa fare. Alla fine ci ha congedato con una rassicurazione, dicendo che le cose sarebbero andate bene”.

Pippo Franco, nella stessa intervista, ha anche confessato di essere stato più volte a Medjugorje (riuscendo persino ad assistere ad un’apparizione). “Sono stato a Medjugorje, ma non solo” ha raccontato. “Lavoro, quando posso e quando mi dà la possibilità di farlo, per una delle veggenti di Medjugorje che si chiama Marija Pavlovic. Lei vede la Madonna tutti i giorni. Più di una volta, mi è capitato di assistere all’apparizione ed ogni volta è un grandissimo privilegio. La prima volta mi è successo, a casa sua, a Medjugorje. Lei ha una casa con dentro una piccola chiesa, che ospita circa 80 persone. Anche lì ho assistito all’apparizione della Madonna”.