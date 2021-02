Piero Pelù, chi è l’ex compagna Antonella Moro Bundu: la loro storia

Antonella Moro Bundu è un’attivista ex compagna del cantante Piero Pelù. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Antonella Moro Bundu si definisce “una donna di colore, fiorentina e di sinistra”. Attivista per i diritti civili di Oxfam, ha vissuto tra Firenze, Sierra Leone e Inghilterra, ritornando poi stabilmente in città dal 1989. In passato è stata anche la compagna del noto cantante Piero Pelù. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Antonella Moro Bundu

Antonella Moro Bundu, nata a Firenze 4 dicembre 1969 da padre africano della Sierra Leone e mamma toscana, è un’attivista impegnata in politica. Nel 2019 si è candidata a sindaco di Firenze, diventando così la prima donna nera a candidarsi a sindaco di una grande città italiana. Attualmente è consigliere comunale alla guida del gruppo di opposizione di sinistra “Sinistra Progetto Comune”.

Nel maggio 2008 Antonella Moro Bundu è stata vittima di un’aggressione verbale da parte una donna fiorentina che le disse “negra di m..?”, e dopo 7 anni il tribunale le ha riconosciuto un indennizzo di 1.500 euro. Un episodio analogo si è verificato solo pochi giorni fa durante una conferenza on line dedicata ad Alessandro Sinigaglia e alla resistenza fiorentina.

“Ringrazio il direttore del British Institute, per avermi chiesto di riprovare dopo circa 20 minuti di interruzione, dicendo non possiamo darla vinta a quei fascisti. Ringrazio il professor Justin Randolph Thompson che è riuscito a mettere dei blocchi alla diretta, per far sì che non potessero intervenire nuovamente. Ringrazio tutte quelle signore e quei signori che con flemma inglese si sono ricollegati e che mi hanno dimostrato il loro appoggio. Mi dispiace solo che mia madre abbia dovuto assistere a questo schifo ma alla fine abbiamo fatto l’incontro che ha avuto, se possibile, un significato ancora più importante” ha raccontato su Facebook Antonella Bundu, che si è poi recata alla Polizia postale per sporgere denuncia.

